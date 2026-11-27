Ein besonderes Schmankerl wartet bereits vor dem Konzert auf die kleinen und großen Fans: Schon um 15 Uhr nehmen sich die Draufgänger bei einer Autogrammstunde Zeit für ihre Besucher: Es gibt die Gelegenheit, die Musiker persönlich zu treffen, ein gemeinsames Erinnerungsfoto zu ergattern und sich natürlich auch, dass eine oder andere Autogramm der vier Bandmitglieder zu sichern. Um 16 Uhr heißt es dann schließlich: Bühne frei für jede Menge Musik, Tanz und Partystimmung!