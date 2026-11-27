Die „Draufgänger“ bringen mit ihrer Kinderkonzert-Tour Partystimmung in die St. Veiter Blumenhalle – inklusive Autogrammstunde. Mit dabei sind auch sechs junge Tänzerinnen aus der Herzogstadt.
In der Blumenhalle ist am Sonntag Partystimmung angesagt: Die „Draufgänger“ besuchen die Herzogstadt im Rahmen ihrer „Kleine Maus“-Tour und wollen mit ihrem Kinderkonzert auch die jüngsten Fans begeistern.
Mit (Cover)-Hits wie „Cordula Grün“ oder „Gianna“ bringt das Quartett nicht nur Erwachsene zum Tanzen. „Da unsere Auftritte meist spät am Abend stattfinden, wollen wir mit unseren Kinderkonzerten auch unseren jüngeren Fans die Möglichkeit bieten, uns live zu erleben“, freut sich der Kärntner Akkordeonist Martin Raneg auf das Heimspiel.
„Draufgänger“ holen regionale Tanz-Unterstüzung
Die erfolgreiche Band holt sich für ihren Auftritt auch lokale Unterstützung: Das St. Veiter Tanzstudio „Art&Dance Center“ wird mit sechs Tänzerinnen auf der Bühne stehen. „Die kennen wir vom Fernsehen – die machen voll die coole Show – und wir dürfen dabei sein“, freuen sich die Mädls unisono.
Aus insgesamt 160 Schülerinnen und Schülern wurden sechs Mädchen ausgewählt, die bei einem Song mit einer eigens einstudierten Choreografie überzeugen dürfen. Welches Lied sie dabei tänzerisch unterstützen werden, bleibt allerdings noch ein Geheimnis.
Autogrammstunde vor dem Konzert
„Für uns ist es wirklich eine Ehre, mit den Draufgängern auf der Bühne zu stehen“, ist Tanzstudio-Leiterin Chiara Pichorner stolz. Normalerweise bewegen sich die Tänzerinnen eher zu Musikrichtungen wie Hip-Hop oder Streetstyle, „aber es ist für uns eine schöne Abwechslung, wo wir in Zukunft sicher weitermachen wollen“, so Pichorner.
Ein besonderes Schmankerl wartet bereits vor dem Konzert auf die kleinen und großen Fans: Schon um 15 Uhr nehmen sich die Draufgänger bei einer Autogrammstunde Zeit für ihre Besucher: Es gibt die Gelegenheit, die Musiker persönlich zu treffen, ein gemeinsames Erinnerungsfoto zu ergattern und sich natürlich auch, dass eine oder andere Autogramm der vier Bandmitglieder zu sichern. Um 16 Uhr heißt es dann schließlich: Bühne frei für jede Menge Musik, Tanz und Partystimmung!
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