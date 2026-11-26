Formular falsch ausgefüllt

Der nächste Schock folgte im Oktober 2024 in Form eines Bescheids der ÖGK. Das gesamte Kinderbetreuungsgeld, rund 18.000 Euro, sei zurückzuzahlen. Weil als Antragsteller Herr L., der weiter arbeiten ging, anstatt seine Frau angegeben war. Korrektur sieht das Gesetz hier keine vor. Auch wenn der Familie das Geld eigentlich zusteht. Volksanwalt Bernhard Achitz dazu: „Ein kleiner Fehler beim Ausfüllen sollte nicht dazu führen, dass die Familie um 18.000 Euro Kinderbetreuungsgeld umfällt. Das Parlament sollte die Regeln vereinfachen. Wir haben immer wieder darauf hingewiesen, dass das System zu kompliziert und unflexibel ist. Familien sollten vor jedem Schritt gut beraten werden, damit solche Fehler nicht passieren.“