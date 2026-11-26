Wer sich beim Antrag irrt, begibt sich in eine Einbahnstraße, aus der es kein Entkommen gibt. Das zeigt der Fall einer Familie aus Tirol. Die Volksanwaltschaft fordert eine Änderung.
Rund um die Geburt eines Kindes befinden sich wohl die meisten Familien in einem Ausnahmezustand. Dafür braucht es keine schweren Komplikationen, wie es bei Familie L. der Fall war. Im Oktober 2019 mussten die Zwillinge aufgrund einer schweren Schwangerschaftsvergiftung sechs Wochen zu früh per Notkaiserschnitt zur Welt gebracht werden. „Die Kinder waren sehr klein und leicht, aber Gott sei Dank grundsätzlich gesund. Sie mussten rund zwei Wochen auf der Intensivstation verbringen“, schildert der Kindesvater.
Lebensgefahr
Seiner Frau erging es nach der Geburt wesentlich schlechter. Zusätzlich zur Schwangerschaftsvergiftung bekam sie eine schwere Herzinsuffizienz mit einer Herzleistung von nur mehr 25 Prozent. Ihr Leben stand auf Messers Schneide. Erst nach Tagen des Bangens konnte sie die Intensivstation verlassen. „Danach musste meine Frau eine Defibrillatorweste tragen, weil weiter die Gefahr bestand, dass sie einen plötzlichen Herztod erleidet“, schildert Herr L. weiter.
Ausnahmesituation
Irgendwo inmitten dieses Ausnahmezustandes füllte der Tiroler den Antrag auf Kinderbetreuungsgeld aus. In der Spalte des Antragstellers füllte er irrtümlich seinen anstatt des Namens seiner Frau aus. „Nach der Entlassung meiner Frau und der Kinder blieben die ständige Angst und Sorge um die Gesundheit unsere täglichen Begleiter. Gleichzeitig musste ich weiterhin meiner Vollzeitbeschäftigung nachkommen, um finanziell über die Runden zu kommen. Zusätzlich mussten unzählige Krankenhaus- und Arzttermine für meine Frau und die Kinder organisiert und wahrgenommen werden. Rückblickend können wir uns kaum vorstellen, wie wir diese außergewöhnliche Situation eigentlich geschafft haben.“
Formular falsch ausgefüllt
Der nächste Schock folgte im Oktober 2024 in Form eines Bescheids der ÖGK. Das gesamte Kinderbetreuungsgeld, rund 18.000 Euro, sei zurückzuzahlen. Weil als Antragsteller Herr L., der weiter arbeiten ging, anstatt seine Frau angegeben war. Korrektur sieht das Gesetz hier keine vor. Auch wenn der Familie das Geld eigentlich zusteht. Volksanwalt Bernhard Achitz dazu: „Ein kleiner Fehler beim Ausfüllen sollte nicht dazu führen, dass die Familie um 18.000 Euro Kinderbetreuungsgeld umfällt. Das Parlament sollte die Regeln vereinfachen. Wir haben immer wieder darauf hingewiesen, dass das System zu kompliziert und unflexibel ist. Familien sollten vor jedem Schritt gut beraten werden, damit solche Fehler nicht passieren.“
Kein Ermessensspielraum
Beim Familienministerium betont man auf Anfrage der Ombudsfrau, dass es hier keinen Ermessensspielraum gebe. Die entsprechende Prüfung habe ergeben, dass lediglich eine Zahlungserleichterung gewährt werden konnte. Die Entrichtung des offenen Betrags in monatlichen Raten stelle keine unzumutbare Härte dar. Fair?
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