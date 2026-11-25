Eine falsche Diagnose kostete einen Palliativ-Patienten, der keine feste Nahrung zu sich nehmen konnte, die so dringend benötigte Trinknahrung. Die Bewilligung dafür wurde vorerst abgelehnt.
André T. ist Palliativ-Patient. Aufgrund seiner Krebserkrankung wiegt er nur mehr 54 Kilo. Weil er keine feste Nahrung mehr zu sich nehmen kann, bekam er von der ÖGK eine Trinknahrung bewilligt. Doch nach fünf Monaten wurde die Bewilligung gestrichen. „Auf meine Nachfrage hieß es, weil ich nicht gleich sterbe, gibt es keine Bewilligung. Ich habe ein Leben lang gearbeitet und Beiträge gezahlt“, wandte sich der Wiener verzweifelt an uns.
Zwerchfellbruch zu wenig für Unterstützung
Auf Nachfrage klärte die ÖGK auf: Auf der letzten Verordnung sei als Diagnose ein Zwerchfellbruch angegeben. Das allein reiche für die Bewilligung nicht aus. Nach einer Klärung liegt die Bewilligung nun wieder vor!
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