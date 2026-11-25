André T. ist Palliativ-Patient. Aufgrund seiner Krebserkrankung wiegt er nur mehr 54 Kilo. Weil er keine feste Nahrung mehr zu sich nehmen kann, bekam er von der ÖGK eine Trinknahrung bewilligt. Doch nach fünf Monaten wurde die Bewilligung gestrichen. „Auf meine Nachfrage hieß es, weil ich nicht gleich sterbe, gibt es keine Bewilligung. Ich habe ein Leben lang gearbeitet und Beiträge gezahlt“, wandte sich der Wiener verzweifelt an uns.