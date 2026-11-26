„Liberté, Égalité, Fraternité“, (Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit) steht noch immer stolz auf der Fassade des Rathauses im 11. Pariser Bezirk. Von hier ist es nicht weit zur Place de la Bastille. Ein geschichtsträchtiger Ort, an dem am 14. Juli 1789 das Staatsgefängnis von den Bürgern gestürmt wurde, die Revolution losbrach. Dort befindet sich heute die große Pariser Oper. Unter Mitterrand wurde sie als „populäres“ Haus für alle Menschen („le peuple“) am 13. Juli 1989 eröffnet.