In Paris wurde der zweite Durchlauf des „Der Ring des Nibelungen“ szenisch ein Opfer der Sozialproteste. Musikalisch hatte man mehr Glück.
„Liberté, Égalité, Fraternité“, (Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit) steht noch immer stolz auf der Fassade des Rathauses im 11. Pariser Bezirk. Von hier ist es nicht weit zur Place de la Bastille. Ein geschichtsträchtiger Ort, an dem am 14. Juli 1789 das Staatsgefängnis von den Bürgern gestürmt wurde, die Revolution losbrach. Dort befindet sich heute die große Pariser Oper. Unter Mitterrand wurde sie als „populäres“ Haus für alle Menschen („le peuple“) am 13. Juli 1989 eröffnet.
Im Zweckbau regierte soeben ein anderer Revoluzzer: Richard Wagner mit seinem Gesamtkunstwerk für die Zukunft, dem „Ring des Nibelungen“. Im Jänner 2025 wurde der Kraftakt von Regisseur Calixto Bieito und Dirigent Pablo Heras-Casado mit „Rheingold“ (die „Krone“ hat berichtet) gestartet, kürzlich setzte die „Götterdämmerung“ den Schlusspunkt.
Darauf folgte, mit zwei Durchgängen des Vierteilers, das „Festival Ring 2026“. Dabei wurde man sogar kulinarisch mit kleinen Köstlichkeiten plus einem Gläschen Champagner in den Pausen verwöhnt. Alles inbegriffen! Auch das Blaulicht der Einsatzwägen, die am „Walküren“-Abend vor der Oper auf Weiterfahrt warteten.
Bühnenarbeiter-Streik kappte den halben Ring
Es war ein Tag, an dem eine weitere Demonstration der Generation Z gegen Sozialabbau und für bessere Bildungsbedingungen durch die Bezirke am linken Seine-Ufer zog. Die Opernbesucher waren davon noch nicht betroffen. Man erlebte, wie Bieito sein „Rheingold“ als aberwitzige dystopische Parabel auf Technologie-Hochmut und KI-Göttlichkeit überarbeitet hatte. Wie Christopher Maltman als wortdeutlich kraftstrotzender Wotan beeindruckte, während seine Fricka in Gestalt und undeutlich herber Stimme von Eve-Maud Hubeaux enttäuschte. Dafür entzückte Simon O’Neills Loge als köstliche Travestie.
In der „Walküre“ ging die Dystopie in einer unbewohnt gewordenen Welt weiter. Stanislas de Barbeyrac und Elza van den Heever strahlten als Siegmund und Sieglinde, Günther Groissböck gefiel sehr als Hunding und die junge Tamara Wilson noch mehr als Brünnhilde, mit bombensicheren Höhen, aber Steigerungspotenzial in den Lagen darunter und im Ausdruck.
Bei „Siegfried“ wurde dann die aktuelle Situation schlagend: Mitarbeiter der Oper hatten sich der landesweiten Protestbewegung angeschlossen, worauf gestreikt wurde und der „Ring“-Rest nur noch halbszenisch ohne Bühnenbild stattfand. Der im Publikum angetroffene Regisseur Vasily Barkhatov sprach etwa von „Studententheater mit Niveau“. Er wird mit Heras-Casado, der nach Wien auch in Paris als Wagner-Dirigent von Graden begeistern konnte, 2028 den neuen Bayreuther „Ring“ erarbeiten.
Der Besucher aus Wien dachte eher an die Pradler Ritterspiele. Doch musikalisch stimmte das meiste. Mika Kares dominierte in der „Götterdämmerung“ als gefährlicher Hagen. Den größten Jubel holte sich aber Andreas Schager ab, der mit Vollgas bis in die Reserven als fulminanter Siegfried die Bastille rockte. Stefan Musil
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