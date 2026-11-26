Das „Cafe Mitte“ am Grazer Freiheitsplatz muss schließen. Grund dafür seien Umsatzeinbrüche sowie die Preissteigerung bei Energie, Waren und Fixkosten. Eine Fortführung des Lokals wird nicht angestrebt.
Am Freiheitsplatz in Graz gibt es schon bald ein Lokal weniger. Denn wie die Kreditschützer des KSV1870 berichten, hat das beliebte „Cafe Mitte“ ein Konkursverfahren am Landesgericht Graz beantragt. Eine Fortführung oder Sanierung des Kaffeehauses, das thailändische Küche mit Café und Barbetrieb verband, wird nicht angestrebt.
Aktiva von 54.000 Euro stehen Passiva von rund 182.600 Euro gegenüber. Als Gründe für die Pleite werden einerseits Umsatzeinbrüche im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie und den damit verbundenen mehrmonatigen Betriebsschließungen sowie die Preissteigerung für Energie, Ware und Fixkosten angegeben. Versuche den Betrieb zu verkaufen sind gescheitert. Von der Insolvenz sind 18 Dienstnehmer betroffen.
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