Aktiva von 54.000 Euro stehen Passiva von rund 182.600 Euro gegenüber. Als Gründe für die Pleite werden einerseits Umsatzeinbrüche im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie und den damit verbundenen mehrmonatigen Betriebsschließungen sowie die Preissteigerung für Energie, Ware und Fixkosten angegeben. Versuche den Betrieb zu verkaufen sind gescheitert. Von der Insolvenz sind 18 Dienstnehmer betroffen.