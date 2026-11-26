Beim neunten Zero Project Unternehmensdialog stand das Potenzial von Menschen mit Behinderungen im Mittelpunkt. Dabei wurde deutlich, wie wichtig es ist, Barrieren abzubauen und allen eine faire Chance am Arbeitsmarkt zu geben.
Inklusion von Menschen mit Behinderung in der Arbeitswelt ist nicht nur eine Frage der Gerechtigkeit, sondern auch der bewusste Entschluss dazu, Grenzen in unseren Köpfen abzubauen. Bereits zum neunten Mal fand unter dem Motto „Potenzial kennt keine Behinderung(en)“ der „Zero Project Unternehmensdialog“ statt.
Kärnten ist Spitzenreiter der beruflichen Inklusion
Landesrätin Beate Prettner (SP) und ÖVP-Klubobmann Markus Malle zeigten am Mittwoch gemeinsam mit Martin Essl (Essl Foundation), Minimundus-Geschäftsführer Hannes Guggenberger und autArK-Geschäftsführer Andreas Jesse, wie es gelingen kann, Menschen mit Behinderung in den Arbeitsmarkt einzugliedern. Mittlerweile arbeiten 775 Menschen mit Behinderungen in 30 inklusiven Arbeitsprojekten des Landes, die von rund zwölf Trägerorganisationen umgesetzt werden.
Bei der Erfüllung der Beschäftigungspflicht liegt Kärnten bundesweit an der Spitze: 40 Prozent der einstellungspflichtigen Dienstgeber erfüllen ihre Verpflichtung zur Gänze, weitere 18 Prozent zum Teil. „Besonders wichtig ist es, Menschen mit Behinderungen bereits durch entsprechende Bildungs- und Qualifizierungsangebote bestmöglich auf den ersten Arbeitsmarkt vorzubereiten“, so Zero Project-Gründer Martin Essl.
Individuell gestaltete Inklusionskette
„Die Arbeitswelt der Zukunft braucht alle Talente. Wir können es uns weder als Gesellschaft noch als Wirtschaftsstandort leisten, auf dieses Potenzial zu verzichten“, so autArK-Geschäftsführer Andreas Jesse, der die Bedeutung einer durchgängigen und individuell gestalteten Inklusionskette hervorhob.
Wie berufliche Inklusion gelebt werden kann weiß Minimundus-Chef Hannes Guggenberger: „Die Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen verändert auch das Miteinander innerhalb der Belegschaft. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter achten stärker aufeinander, entwickeln mehr Sensibilität und stärken damit den Zusammenhalt im Unternehmen.“
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