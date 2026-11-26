Individuell gestaltete Inklusionskette

„Die Arbeitswelt der Zukunft braucht alle Talente. Wir können es uns weder als Gesellschaft noch als Wirtschaftsstandort leisten, auf dieses Potenzial zu verzichten“, so autArK-Geschäftsführer Andreas Jesse, der die Bedeutung einer durchgängigen und individuell gestalteten Inklusionskette hervorhob.

Wie berufliche Inklusion gelebt werden kann weiß Minimundus-Chef Hannes Guggenberger: „Die Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen verändert auch das Miteinander innerhalb der Belegschaft. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter achten stärker aufeinander, entwickeln mehr Sensibilität und stärken damit den Zusammenhalt im Unternehmen.“