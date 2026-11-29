Ich versichere Ihnen, dass Sie in den nächsten Wochen bis Weihnachten noch viel Besinnliches, Erfreuliches, Erwärmendes in der „Krone“-Welt, also in der „Kronen Zeitung“, auf krone.at, krone.tv und in den sozialen Medien finden werden. Und wir werden uns dabei bemühen, sprachliche Sünden wie „Adventskranz“ mit „s“, „An Heiligabend“, „zwischen den Jahren“ oder gar „erster Weihnachtsfeiertag“ zu vermeiden. Bei uns heißt es immer noch Adventkranz, Heiliger Abend und Christtag.