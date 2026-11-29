Es soll Menschen geben, die auch im Juli gerne „Last Christmas“ hören, im August schon in den ersten Lebkuchen beißen und im November beginnen, „Stille Nacht“ zu summen. Muss nicht sein, bei der „Stillen Nacht“ sollte es auch gar nicht sein – dieser österreichische Welt-Weihnachtsklassiker ist immer noch für den Heiligen Abend reserviert.
Aber der Advent- und Weihnachtsstimmung wollen wir uns nicht entziehen. Das gehört zu Österreich: Brauchtum, Glaube, Tradition – das dürfen wir uns gerade angesichts erschreckender internationaler und auch nationaler Entwicklungen nicht nehmen lassen.
Erwärmendes
Wir bei der „Krone“ widmen uns diesem Themenkreis auch heuer wieder intensiv. So lesen Sie unter anderem über Adventkränze und eine Reportage von einem Besuch in der Grazer Nikolausschule, aber auch über unsere große Spendenaktion „Ein Funken Wärme“.
Ich versichere Ihnen, dass Sie in den nächsten Wochen bis Weihnachten noch viel Besinnliches, Erfreuliches, Erwärmendes in der „Krone“-Welt, also in der „Kronen Zeitung“, auf krone.at, krone.tv und in den sozialen Medien finden werden. Und wir werden uns dabei bemühen, sprachliche Sünden wie „Adventskranz“ mit „s“, „An Heiligabend“, „zwischen den Jahren“ oder gar „erster Weihnachtsfeiertag“ zu vermeiden. Bei uns heißt es immer noch Adventkranz, Heiliger Abend und Christtag.
Sollte so eine unösterreichische Formulierung doch einmal durchrutschen: Bitte um weihnachtliche Nachsicht! Kommen Sie gut durch den ersten Adventsonntag!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.