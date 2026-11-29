Bis zu minus elf Grad in der Früh

Warm anziehen heißt es vor allem in den Morgenstunden: Die Temperaturen liegen zwischen minus elf und null Grad. Auch tagsüber bleibt es in einigen Regionen frostig. Die Höchstwerte bewegen sich zwischen minus drei und plus sieben Grad, wobei es im Westen Österreichs am wärmsten wird. Der Wind weht überwiegend schwach, entlang der Alpennordseite örtlich auch mäßig aus östlicher bis südlicher Richtung.