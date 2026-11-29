Nach dem kräftigen Schneefall der vergangenen Tage hat sich die Wetterlage in Österreich wieder beruhigt. Der erste Adventsonntag präsentiert sich vielerorts von seiner etwas ruhigeren Seite, allerdings bleibt es ausgesprochen kalt und eisig. In einigen Regionen hält sich zudem hartnäckiger Hochnebel.
Vor allem in den Niederungen, in inneralpinen Tälern sowie im Wald- und Mühlviertel startet der Sonntag grau und trüb. Im Laufe des Nachmittags kann sich der Nebel stellenweise auflösen und der Sonne Platz machen.
Sonnenschein auf den Bergen
Deutlich freundlicher gestaltet sich das Wetter abseits der Nebelregionen. Besonders auf den Bergen lockt die verschneite Landschaft bei Sonnenschein ins Freie. Im Westen ziehen im Laufe des Nachmittags allerdings erste Wolken einer herannahenden Warmfront auf.
Bis zu minus elf Grad in der Früh
Warm anziehen heißt es vor allem in den Morgenstunden: Die Temperaturen liegen zwischen minus elf und null Grad. Auch tagsüber bleibt es in einigen Regionen frostig. Die Höchstwerte bewegen sich zwischen minus drei und plus sieben Grad, wobei es im Westen Österreichs am wärmsten wird. Der Wind weht überwiegend schwach, entlang der Alpennordseite örtlich auch mäßig aus östlicher bis südlicher Richtung.
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