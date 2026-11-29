Wer sich für einen Christbaum aus Tirol entscheidet, setzt zugleich auf Nachhaltigkeit. Die kurzen Transportwege schonen die Umwelt, während die Bäume bereits während ihres Wachstums einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. So verbinden die Tiroler Christbaumproduzenten jahrzehntelange Erfahrung mit regionaler Wertschöpfung und verantwortungsbewusster Bewirtschaftung.Von der klassischen Nordmanntanne bis zur beliebten Blaufichte bieten die heimischen Produzenten eine große Auswahl.



Wo Sie einen echten Tiroler Christbaum mit der roten Schleife finden, erfahren Sie unter www.tiroler-christbaum.at.