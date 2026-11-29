Was wäre Weihnachten ohne einen festlich geschmückten Christbaum? Ob prachtvolle Nordmanntanne oder duftende Blaufichte – ein echter Tiroler Christbaum bringt nicht nur festliche Stimmung ins Wohnzimmer, sondern steht auch für Regionalität und Nachhaltigkeit. Die „Tiroler Krone“ verlost gemeinsam mit den Tiroler Christbaumproduzenten 50 Gutscheine im Wert von jeweils 30 Euro!
Wenn die Vorfreude auf Weihnachten steigt, beginnt für viele Familien die Suche nach dem perfekten Christbaum. Schließlich bildet er den Mittelpunkt des Weihnachtsfestes und sorgt mit funkelnden Lichtern und liebevollem Schmuck für strahlende Augen. Wer dabei auf einen Christbaum aus Tirol setzt, entscheidet sich nicht nur für heimische Qualität, sondern unterstützt gleichzeitig die regionalen Produzenten.
Heimische Qualität für das Weihnachtsfest
Ob groß oder klein, dicht gewachsen oder mit eleganten langen Nadeln – bei den Tiroler Christbaumproduzenten findet sich für jeden Geschmack der passende Baum. Rund 32.000 Christbäume werden jährlich in den heimischen Kulturen geerntet. Dabei punkten die regionalen Weihnachtsbäume vor allem mit kurzen Transportwegen, Frische und einer umweltbewussten Produktion.
Wer sich für einen Christbaum aus Tirol entscheidet, setzt zugleich auf Nachhaltigkeit. Die kurzen Transportwege schonen die Umwelt, während die Bäume bereits während ihres Wachstums einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. So verbinden die Tiroler Christbaumproduzenten jahrzehntelange Erfahrung mit regionaler Wertschöpfung und verantwortungsbewusster Bewirtschaftung.Von der klassischen Nordmanntanne bis zur beliebten Blaufichte bieten die heimischen Produzenten eine große Auswahl.
Wo Sie einen echten Tiroler Christbaum mit der roten Schleife finden, erfahren Sie unter www.tiroler-christbaum.at.
Ein echter Tiroler Christbaum lässt sich übrigens ganz einfach erkennen: Die rote Schleife steht für die heimische Herkunft und Qualität. Hinter jedem Baum steckt jahrelange Pflege und viel Arbeit, denn bis ein Christbaum die richtige Größe für das Wohnzimmer erreicht, können rund zehn Jahre vergehen.
Jetzt mitmachen und Christbaum-Gutschein gewinnen!
Die „Tiroler Krone“ verlost gemeinsam mit den Tiroler Christbaumproduzenten 50 Gutscheine im Wert von jeweils 30 Euro, die beim Kauf eines Christbaums bei einer der offiziellen Verkaufsstellen der Tiroler Christbäume in Tirol eingelöst werden können. Unterstützen Sie die heimischen Betriebe, setzen Sie auf regionale Qualität und sichern Sie sich mit etwas Glück einen Gutschein für Ihren Weihnachtsbaum! Der Teilnahmeschluss ist der 2. Dezember, 09:00 Uhr.