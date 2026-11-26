Ollersdorfs scheidender Ortskaiser wünschte sich auch bei der SPÖ einen Personalwechsel. Doch seine langjährige Kontrahentin stellt sich jetzt selbst der Wahl um seine Nachfolge. Tanja Illedits tritt an, statt abzutreten, sagt sie gegenüber der „Krone“.
Nach 14 Jahren als Bürgermeister von Ollersdorf zieht sich Bernd Strobl (ÖVP) am Samstag aus der Gemeindepolitik zurück. Zum Abschied ging der 52-Jährige sogar so weit, dem politischen Gegner noch einen Personalwechsel nahezulegen. Er appellierte an die SPÖ, „ihrer Verantwortung Ollersdorf gegenüber gerecht zu werden und ebenfalls den Weg für einen echten Neuanfang freizumachen“. Doch seine langjährige Kontrahentin Tanja Illedits hat andere Pläne. Sie brauche niemanden von außen, der ihr sage, was sie zu tun habe, stellt die Vizebürgermeisterin im Gespräch mit der „Krone“ klar. Mehr noch: Am Samstag tritt sie bei der Bürgermeisterwahl im Gemeinderat gegen den erst 24-jährigen ÖVP-Kandidaten Maximilian Toth an. „Ich bin bereit, Verantwortung zu übernehmen.“
Kopf-an-Kopf-Rennen bei Gemeinderatswahl 2022
Schon 2022 lieferte sich Illedits mit Strobl ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Gerade einmal 32 Stimmen trennten die beiden im direkten Duell. Auch bei der Gemeinderatswahl ging es denkbar knapp her: Der SPÖ fehlten lediglich 16 Stimmen auf das zehnte Mandat. Seither hat die ÖVP die knappe Mehrheit im Gemeinderat. Illedits geht davon aus, dass sich diese Kräfteverhältnisse auch im Ergebnis der geheimen Wahl am Samstag widerspiegeln werden. Doch im Herbst des kommenden Jahres werden die Karten neu gemischt und dann will die aktuelle SPÖ-Vizebürgermeisterin bei der regulären Bürgermeisterdirektwahl um das Vertrauen der Ollersdorfer werben. Mit einem Bürgermeister namens Maximilian Toth verbindet Illedits indes die Hoffnung auf eine andere politische Kultur.
Ob Budget, Sitzungstermine oder verspätete Gehaltszahlungen an Gemeindebediensteten – Strobl und Illedits gerieten in den vergangenen Jahren immer wieder aneinander. Unterschiedliche politische Meinungen werde es auch künftig geben, betont Illedits. Sie erwarte sich aber, dass wieder sachlich diskutiert werde und man einander mit Respekt begegne.
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