Nach 14 Jahren als Bürgermeister von Ollersdorf zieht sich Bernd Strobl (ÖVP) am Samstag aus der Gemeindepolitik zurück. Zum Abschied ging der 52-Jährige sogar so weit, dem politischen Gegner noch einen Personalwechsel nahezulegen. Er appellierte an die SPÖ, „ihrer Verantwortung Ollersdorf gegenüber gerecht zu werden und ebenfalls den Weg für einen echten Neuanfang freizumachen“. Doch seine langjährige Kontrahentin Tanja Illedits hat andere Pläne. Sie brauche niemanden von außen, der ihr sage, was sie zu tun habe, stellt die Vizebürgermeisterin im Gespräch mit der „Krone“ klar. Mehr noch: Am Samstag tritt sie bei der Bürgermeisterwahl im Gemeinderat gegen den erst 24-jährigen ÖVP-Kandidaten Maximilian Toth an. „Ich bin bereit, Verantwortung zu übernehmen.“