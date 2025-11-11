Inklusion: „Vom Hinfallen und Wiederaufstehen“

Seit rund drei Jahrzehnten setzt sich die soziale NPO autArK in Kärnten für berufliche und soziale Inklusion ein. Ziel ist es, Menschen mit Behinderungen den Zugang zur Arbeitswelt zu erleichtern und Barrieren in den Köpfen wie auch in der Praxis abzubauen. Heuer findet am 26. November (16 bis 18 Uhr) in der Kärntner Landesregierung bereits zum achten Mal der „Zero Project Unternehmensdialog“ gemeinsam mit dem Land Kärnten und der Essl Foundation statt. Eine Initiative, die Unternehmen dazu ermutigen soll, Menschen mit Behinderungen als wertvolle Mitarbeitende zu sehen und einzustellen.