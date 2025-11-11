Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Unternehmensdialog

Inklusion: „Vom Hinfallen und Wiederaufstehen“

Kärnten
11.11.2025 15:00
Jean Pierre Lesueur (re.) gemeinsam mit dem F&B Manager Volkan Isbilen bei seiner Ausbildung zum ...
Jean Pierre Lesueur (re.) gemeinsam mit dem F&B Manager Volkan Isbilen bei seiner Ausbildung zum Restaurantfachmann im Falkensteiner Hotel & Spa Carinzia in Tröpolach/Nassfeld(Bild: autark/mediapool)

Seit 28 Jahren setzt sich autArK in Kärnten für Inklusion ein. Beim achten Zero Project Unternehmensdialog sollen Unternehmen erkennen, welches Potenzial in Menschen mit Behinderung steckt und wie Inklusion die Arbeitswelt bereichern kann.

0 Kommentare

Seit rund drei Jahrzehnten setzt sich die soziale NPO autArK in Kärnten für berufliche und soziale Inklusion ein. Ziel ist es, Menschen mit Behinderungen den Zugang zur Arbeitswelt zu erleichtern und Barrieren in den Köpfen wie auch in der Praxis abzubauen. Heuer findet am 26. November (16 bis 18 Uhr) in der Kärntner Landesregierung bereits zum achten Mal der „Zero Project Unternehmensdialog“ gemeinsam mit dem Land Kärnten und der Essl Foundation statt. Eine Initiative, die Unternehmen dazu ermutigen soll, Menschen mit Behinderungen als wertvolle Mitarbeitende zu sehen und einzustellen.

„Alle Menschen haben Potenziale. Und gerade in unserem speziellen Fall, wo wir mit Menschen mit Behinderungen arbeiten, wollen wir Unternehmer sensibilisieren“, betont Bernhard Wappis, von autArK. Für ihn ist klar: „Menschen mit Einschränkungen werden oftmals nur auf ihre Behinderung reduziert, dabei hat jeder besondere Fähigkeiten.“

Werte vermitteln, die man nicht in Zahlen messen kann
Wenn Leistungseinschränkungen bestehen, gibt es unterstützende Fördersysteme, etwa durch Jobcoachings oder ausgleichende Lohnkostenzuschüsse. Diese helfen, Herausforderungen am Arbeitsplatz zu meistern und gleichzeitig den Wert von Vielfalt im Unternehmen sichtbar zu machen. „Oft ist Unternehmenskultur von Leistungsdruck und Hektik geprägt. Die Beschäftigung eines Menschen mit Behinderung wirkt auf den ersten Blick vielleicht nicht wirtschaftlich, kann aber das Miteinander stärken und den Zusammenhalt fördern – Werte, die man nicht in Zahlen messen kann“, so Wappis.

Christian Steinkellner (re.) gemeinsam mit seinem Vorgesetzten Josef Baumgartner bei seiner ...
Christian Steinkellner (re.) gemeinsam mit seinem Vorgesetzten Josef Baumgartner bei seiner Tätigkeit als Lagermitarbeiter bei Stora Enso in Bad St. Leonhard(Bild: autark/mediapool)

Der Zero Project Unternehmensdialog bietet eine Plattform, um Herausforderungen offen anzusprechen und Wege aufzuzeigen, wie Unternehmen Unterstützung und Förderungen erhalten können. Auch die Entlastung von Fachkräften durch gezielte Hilfstätigkeiten ist ein Thema, das immer mehr Betriebe aufgreifen. Viele Unternehmen gehen bereits mit gutem Beispiel voran.

Unternehmer aufgerufen teilzunehmen
Ein besonderes Highlight der Veranstaltung wird der Vortrag des ehemaligen Skispringers Lukas Müller sein. Seit seinem schweren Sturz beim Skifliegen am Kulm im Jahr 2016 ist er querschnittsgelähmt. Unter dem Titel „Vom Hinfallen und Wiederaufstehen“ spricht Müller über seine persönlichen Erfahrungen und darüber, was auch die Wirtschaft aus Krisen lernen kann.

Wappis zeigt sich optimistisch: „Wir hoffen auf reges Interesse vieler Unternehmer und einen offenen Dialog. Keine Sparte steht im Vordergrund – es geht um das Miteinander und den Mehrwert von Inklusion, gerade in wirtschaftlich turbulenten Zeiten.“ Jetzt kostenlos anmelden unter: autark.co.at/unternehmensdialog oder 0463 597263

Porträt von Christian Krall
Christian Krall
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Taleb A. muss sich wegen sechsfachen Mordes und Mordversuchs in 338 Fällen vor Gericht ...
Keine Zeichen der Reue
Attentäter von Magdeburg: „Habe das Auto gefahren“
Astro-Astrid im Talk:
Sternen-Woche: „Ein Dauer-Pressetermin im Kosmos“
Syriens Präsident Ahmed al-Sharaa ist bereits mindestens zweimal im Fokus von IS-Mitgliedern ...
„Heikle Lage“
IS-Anschläge auf syrischen Präsidenten vereitelt
Der Taifun „Kalmaegi“ hat in Vietnam ein jahrhundertealtes Schiffswrack aus Holz freigelegt.
Jahrhunderte alt
Vietnam: Taifun legte Schiffswrack an Strand frei
Gala in St. Pölten
„Krone“-Herzensmensch: Diese Helden bereichern NÖ!
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Therapeut nahm Brustwarze von Patientin in Mund
180.806 mal gelesen
Ein Physiotherapeut soll die Situation in seiner Praxis schamlos ausgenützt haben.
Sport-Mix
Diese Villa einer Sport-Legende steht zum Verkauf
122.528 mal gelesen
Krone Plus Logo
In Graz-Eggenberg residierte in den letzten fünf Jahren einer der bekanntesten Sportler ...
Österreich
Wehrschütz: „Er hat uns allen das Leben gerettet“
107.478 mal gelesen
Das schwer beschädigte Fahrzeug, in dem sich der ORF-Redakteur befand
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
911 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Innenpolitik
Mahrer stemmt sich gegen Ablöse – und darf bleiben
730 mal kommentiert
Der WKO-Chef steht intern unter Druck.
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Mehr Kärnten
Unternehmensdialog
Inklusion: „Vom Hinfallen und Wiederaufstehen“
Faschingswecken
Lei Gleich! Die Narren übernehmen das Landeszepter
Krone Plus Logo
Deutschland als Ziel
Handball-Österreich jagt einen Ferlacher Youngster
Antrag gestellt
Windkraft-Befragung: FPÖ will auch zur Verhandlung
Emmy meets Oscar
St. Veiter Brüderpaar komponiert für Hollywood
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf