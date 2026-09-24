Streit um Dolly Partons Millionenerbe entbrannt

„Hand der Vergeltung“

Laut der „New York Times“ soll sich seine Enttäuschung indes in Bedrohungen geäußert haben. Die Zeitung beruft sich auf am Dienstag in Nashville eingereichte Gerichtsunterlagen, wonach Seaver in Textnachrichten gedroht haben soll, er würde zur „Hand der Vergeltung für meine ganze Familie“ werden. Den Antrag gestellt hatte die von Nozell geleitete Organisation „She‘s Alive“, die Partons Geschäfte verwaltet.