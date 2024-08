Puigdemont geflüchtet: „Bin wieder in Belgien“

Zugleich kritisierte der per Haftbefehl in Spanien gesuchte Politiker die katalanischen Sicherheitsbehörden, die eine „Hexenjagd“ gegen ihm nahestehende Menschen in Katalonien veranstalteten. Der Generalsekretär von Puigdemonts Partei Junts, Jordi Turull, hatte bereits zuvor verkündet, dass Puigdemont wieder in Belgien sei. Die katalanische Polizei hatte betont, sie wisse nicht, wo sich Puigdemont aufhalte und Zweifel an Turulls Aussage geäußert.