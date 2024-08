Puigdemont gelingt laut Anwalt spektakuläre Flucht

Blitz-Auftritt in Barcelona

Aber kein Wort dazu, wo der 61-Jährige ist und was er mit der erneuten Flucht bezweckt. Boye hatte sich am Vorabend eher lapidar über die Aufregung geäußert. Die Rückkehr seines Mandanten am Donnerstagvormittag aus fast sieben Jahren Exil nach Barcelona, seine kurze Kampfrede vor Tausenden Anhängern und sein anschließendes Verschwinden unter den Augen der Presse und der Polizei stellte er als normalen Arbeitsalltag dar.