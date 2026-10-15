Schließung von Kindergärten sorgt für Unmut

Das Ländle hinkt in Sachen Kinderbetreuung immer noch weit hinterher, von einem Versorgungsstandard wie etwa in Wien ist man weit entfernt. Umso größer ist das Unverständnis darüber, dass in Vorarlbergs zweitgrößter Stadt binnen einer Woche die Schließung zweier Betreuungseinrichtungen bekannt geworden ist. „Die schwarz-blaue Landesregierung betont bei jeder Gelegenheit, wie wichtig die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist und dass Frauen beim Wiedereinstieg in den Beruf keine Steine in den Weg gelegt werden sollen. Gleichzeitig werden wir jetzt aber gerade Zeugen davon, wie in Feldkirch das Betreuungsangebot Stück für Stück zerbröselt. Da darf man sich schon fragen: Was sind die Worte von ÖVP und FPÖ eigentlich wert?“, schimpft SPÖ-Bildungssprecherin Manuela Auer.