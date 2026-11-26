Mehrere Streifenwagen eilten Mittwochabend zu einem Umspannwerk in der Linzer Lunzerstraße. Mitarbeiter des Werksdienstes der voestalpine hatten ein Loch in einem Zaun entdeckt.
Gegen 19.30 Uhr alarmierten Mitarbeiter des voestalpine Werksdienstes die Exekutive, nachdem sie bei einem Zaun des Umspannwerkes in der Lunzerstraße ein Loch entdeckt hatten. Mehrere Streifenwagen waren vor Ort und suchten die gesamte Umgebung ab.
Keine Hinweise auf Sabotageakt
Hinweise auf einen Sabotageakt haben sich laut ersten Informationen nicht gefunden, es wird ermittelt. Erst in der Nacht zum Montag hat ein Sabotageakt im Umspannwerk Linz-Kleinmünchen zu einem Stromausfall von 20.000 Haushalten im Linzer Süden geführt.
Ermittlungen laufen
Verursacht worden sein soll das Blackout durch einen mit Draht umwickelten Stein, den Unbekannte in das Umspannwerk geworfen haben sollen. Auch hier ermittelt Polizei und Staatsschutz, zum aktuellen Ermittlungsstand hält sich die Exekutive aber bedeckt.
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