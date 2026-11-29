23 Prozent der heimischen Industriebetriebe melden derzeit Produktionssteigerungen, nur noch 14 Prozent verzeichnen nach wie vor Rückgänge. „Damit liegt der Trend über dem Schnitt der vergangenen fünf Jahre“, erläutert Helmut Schwarzl, Obmann der Industriesparte in der Wirtschaftskammer NÖ. Er sieht leichte Verbesserungen, warnt aber vor Euphorie: „Von einem echten Aufschwung kann noch längst keine Rede sein.“ Aber immerhin: Die meisten Auftragsbücher füllen sich seit drei Monaten wieder.