Nach Jahren der Hiobsbotschaften kommen endlich positive Signale aus der niederösterreichischen Industrie – wenn auch nur zarte. Warum diese gleich wieder getrübt werden.
23 Prozent der heimischen Industriebetriebe melden derzeit Produktionssteigerungen, nur noch 14 Prozent verzeichnen nach wie vor Rückgänge. „Damit liegt der Trend über dem Schnitt der vergangenen fünf Jahre“, erläutert Helmut Schwarzl, Obmann der Industriesparte in der Wirtschaftskammer NÖ. Er sieht leichte Verbesserungen, warnt aber vor Euphorie: „Von einem echten Aufschwung kann noch längst keine Rede sein.“ Aber immerhin: Die meisten Auftragsbücher füllen sich seit drei Monaten wieder.
Nachteil gegenüber Konkurrenz
Allerdings bereiten die Energiekosten den Industriekapitänen zunehmend Sorgen. „Wir warten noch immer auf konkrete Regeln bezüglich Industriestrom und Strompreiskompensation für energieintensive Betriebe“, macht Schwarzl Druck auf die Politik. Man müsse bei der internationalen Wettbewerbsfähigkeit auf Augenhöhe mit der Konkurrenz kommen, aber: „Österreich zahlt auf dem Großhandelsmarkt fünf bis zehn Euro mehr pro Megawattstunde als Deutschland.“
Wir bemerken zarte positive Signale, von einem echten Aufschwung kann man noch längst keine Rede sein.
Helmut Schwarzl, Wirtschaftskammer NÖ
Energiebedarf steigt weiter an
Die Dringlichkeit der geforderten Strompreis-Maßnahmen unterstreicht eine aktuelle Studie von Industriellenvereinigung NÖ (IV-NÖ). Demnach rechnen die Unternehmen in Niederösterreich bis 2040 mit einem deutlichen höheren Energiebedarf. Zudem müsse der Ausbau der erneuerbaren Energie sowie der dafür notwendigen Leitungsnetze rascher vorangetrieben werden.
Erdgas bleibt unverzichtbar
Denn die Studie zeigt: Erdgas bleibt auf absehbare Zeit für viele Betriebe vor allem in der Papier-, Zement- und Chemieindustrie, wo hohe Temperaturen notwendig sind, unverzichtbar. Warum? „Weil Alternativen noch nicht in ausreichenden Mengen oder zu wettbewerbsfähigen Preisen verfügbar sind“, erklärt IV-NÖ-Präsident Kari Ochsner.
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