Industriepaket: Billiger Strom nur für fixe Jobs?

Daran stoßen sich ÖVP und die Pinken, eine solche Garantie würde die Firmen nur zusätzlich belasten. Am SPÖ-Prestigeprojekt „Strompreisbremse“ findet der Wirtschaftsflügel der Volkspartei ebenso wenig Gefallen. Weil die Strompreise kurz vor dem Winter wieder steigen dürften und die Industrie davon schwer getroffen wäre, scheint sich aber ein Kompromiss abzuzeichnen. Ob auch das Klimagesetz und die Dürrehilfen heute auf den Weg gebracht werden – es fehlt noch immer ein Beschluss – ist allerdings unwahrscheinlich.