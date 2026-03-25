Frauenarzt redete Schmerzen einer Patientin klein

Körperverletzung ist kein alltäglicher Vorwurf für einen Spitalsarzt. Doch ein Gynäkologe musste sich am Mittwoch in Salzburg diesem Vorwurf stellen: Laut Anklage soll der erfahrene ausländische Arzt eine Frau am 20. April 2025 bei einer gynäkologischen Untersuchung verletzt haben. Die junge Frau, Anfang 20, war wegen Schmerzen im Unterbauch im Zeller Tauernklinikum. Als der Mediziner sie in ihrem Intimbereich untersuchte, schrie sie vor Schmerzen, rief dabei auch „Stopp“. Doch er soll weitergemacht, und sogar gelacht haben. „Ich habe nicht gelacht, ich war freundlich und habe nicht geschimpft“, wehrte sich der Frauenarzt, der mittlerweile in einem oberösterreichischen Spital arbeitet.