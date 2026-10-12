Weitere EU-Beschwerde gegen „Schikane“ in Ungarn

Spar hat eine weitere Beschwerde bei der EU-Kommission eingebracht. Man könne Spar Ungarn „mit Hunderten Filialen nicht in Hunderte einzelne Gesellschaften aufspalten“, sagte Spar-Manager Peter Manhartsberger am Montag und sprach damit die Minimaländerung der Sondersteuer, die unter Magyar durchgesetzt worden war. Diese ermöglicht Ausnahme von der Sondersteuer, wenn große Händler sich auf mehrere Gesellschaften aufsplitten. Die sei „absurd und eine Schikane“. „Ein Zwang zur Änderung der Unternehmensform ist in der EU rechtswidrig“, so der Unternehmensvertreter.