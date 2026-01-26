Vorteilswelt
Nach Higgins-Pleite

Spar verkauft Sporthändler Hervis an Deutsche

Salzburg
26.01.2026 11:42
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Werner Krug)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Vor rund einem Monat rutschte der deutsche Unternehmer Sven Voth mit seiner Mode-Diskontkette Higgins in die Pleite. Jetzt bricht er auf zu neuen beruflichen Zielen: Er übernimmt von der Spar-Gruppe die Sportkette Hervis. 16 Filialen davon gibt es in Salzburg.

0 Kommentare

Ob das Geschäft mit Hervis für Sven Voth erfolgreicher verlaufen wird, als jenes mit dem Textildiskonter Higgins, bleibt abzuwarten. Fachmedien berichten zuletzt über starke Gewinneinbrüche bei dem Sportfachhändler.

Seit Jahren stecke das Unternehmen in tiefroten Zahlen fest. Der Verkauf von Rädern, allen voran E-Bikes, gestalte sich in den vergangenen Monaten zusehends schwieriger. Zudem stelle auch der Onlinehandel eine starke Konkurrenz dar.

Lesen Sie auch:
Mit gleich zehn Filialen ist die Günstig-Modekette Higgins Ende August in Österreich gestartet, ...
In vier Bundesländern
Diskontkette rutscht vor Weihnachten in die Pleite
23.12.2025
Deal kommende Woche?
Snipes-Gründer könnte Sporthändler Hervis kaufen
20.01.2026

Von Spar heißt es derweil offiziell, man wolle sich auf die Expansion im Kerngeschäft Lebensmittelhandel, sowie auf den Shoppingcenter- und Immobilienbereich fokussieren. Daher habe sich Spar zum Verkauf entschlossen. Hervis war über 50 Jahre lang ein wesentlicher Teil der Spar-Österreich-Gruppe.

Nun soll eine Neuausrichtung des Sportfachhändlers erfolgen: „Wir werden Hervis im ersten Schritt ins Jahr 2026 führen und das Geschäftsmodell im Sporthandel neu positionieren. Nur so können wir die Chancen von heute und morgen erfolgreich nutzen. Ziel ist es, das Angebot an die geänderten Kundenbedürfnisse der heutigen Zeit anzupassen und Hervis damit wieder erfolgreich zu machen“, erklärt der neue Hervis-Eigentümer Sven Voth.

