Spar verkauft Sporthändler Hervis an Deutsche

Nun soll eine Neuausrichtung des Sportfachhändlers erfolgen: „Wir werden Hervis im ersten Schritt ins Jahr 2026 führen und das Geschäftsmodell im Sporthandel neu positionieren. Nur so können wir die Chancen von heute und morgen erfolgreich nutzen. Ziel ist es, das Angebot an die geänderten Kundenbedürfnisse der heutigen Zeit anzupassen und Hervis damit wieder erfolgreich zu machen“, erklärt der neue Hervis-Eigentümer Sven Voth.