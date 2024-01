Was war da wirklich los, Frau Hirschbrich?

Vor dem Wohnblock hinter dem Raimund-Theater steht ihr Porsche Cayenne, aber oben, im 2. Stock, sieht es bescheiden und gemütlich aus. An der Decke baumeln bunte Mickymaus- und Dino-Luftballons, darunter liegen die Drillinge friedlich in ihren Bettchen, jedes mit einem gehäkelten, bunten Tintenfisch. „Das sind Glücksbringer-Puppen“, erklärt Liane Hirschbrich und entschuldigt sich für das Gewusel. Mit dem „Krone“-Team sind zehn Personen in der Wohnung. Die Kinderfrau, ein Freund der Familie, der ältere Bruder der Drillinge und die Mutter. „Gegenüber gibt es noch eine andere Wohnung, in der die Kinderfrau schläft. Dort arbeite ich auch und mein Sohn kann tagsüber drüben lernen.“ Ob wir das Gefühl hätten, dass es den Kleinen hier an irgendetwas fehle? Es ist eine rhetorische Frage. Sie gilt dem Jugendamt, das der Staranwältin drei Tage vor Weihnachten ihre Drillinge abgenommen hat.