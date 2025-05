Neuer Bildungsminister spart bei Schulgebäuden

Wiederkehr erbringt sieben Prozent des Sparvolumens der Ministerien

Insgesamt spart Wiederkehr in diesem Jahr 76 Millionen Euro bei einem Budget von knapp zwölf Milliarden ein – wobei in seinem Ressort 86 Prozent der Ausgaben Personalkosten sind. Am Beginn der Budgetgespräche sei ein Sparbetrag von 130 Millionen im Raum gestanden, erklärt der Minister. Insofern sei er mit dem Ergebnis zufrieden, so Wiederkehr. Sein Sparbeitrag macht sieben Prozent der insgesamt 1,1 Milliarden Euro, die alle Ministerien zusammen erbringen müssen.