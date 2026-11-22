Heißes Gesundheitsthema in der kalten Jahreszeit: Die Sperre von Notarztstützpunkten in Niederösterreich heizt die Polit-Debatten kräftig an.
Die Frage nach der richtigen Anzahl der Notarztstützpunkte in Niederösterreich, die im Gesundheitspakt 2040+ mit 21 fixiert wurde, dürfte die Verantwortlichen schon deutlich länger beschäftigen. Laut „Krone“-Informationen waren zwischen 17 und 22 Standorte im Gespräch. Des Öfteren wurde auch eine Studie mit 18 Standorten ins Treffen geführt. Besonders brisant: In einem Papiere hätte Gmünd seinen Notarzt verloren, während Waidhofen an der Ybbs diesen behalten hätte. Wohl auch wegen der Spitalsschließung in Gmünd ist man von diesen Plänen abgerückt. Im Bezirk Bruck an der Leitha waren ursprünglich offenbar zwei Notarztstandorte vorgesehen.
Dann dürfte die Entscheidung gefällt worden sein, in jedem Bezirk einen Notarztstützpunkt einzurichten, im Bezirk St. Pölten zwei. „Diese Festlegung mag weniger auf einer unumstößlichen Notwendigkeit, als vielmehr auf einer politischen Vorgabe beruhen“, heißt es aus Expertenkreisen. Bestärkt wird die These dadurch, dass das Expertengremium des Gesundheitspakts nicht gleich die konkreten Standorte ausarbeitete und damit die Anfahrtszeiten zu Notfällen bestmöglich eindämmte. Denn nur die Anzahl wurde bestimmt, dann Landesrätin Eva Prischl mit dem weiteren Vorgehen betraut.
In einer ergänzenden Stellungnahme der Österreichischen Gesellschaft für Notfall- und Katastrophenmedizin (ÖNK) werden die Standorte Melk, Schwechat, Neulengbach sowie Hollabrunn wegen der Eintreffzeiten der Einsatzkräfte beäugt und Alternativen vorgeschlagen. Damit dürfte die Debatte darüber, wo die Notarztstützpunkte künftig liegen werden, neu eröffnet sein.
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Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner
Landeshauptfrau lädt Rettungsdienste ein
Gestern forderten dann allerdings Rotes Kreuz und ASBÖ nach Durchsicht des aktuellen ÖNK-Gutachtens eine rasche Umsetzung der noch ausstehenden Organisations- und Finanzierungsverträge. „Ich lade die Präsidenten Hans Eber und Hannes Sauer zur Regierungssitzung am Dienstag ein. Damit sie vor Ort ihre dringend Anliegen allen Regierungsmitgliedern vorbringen können“, erklärte dazu Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.
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