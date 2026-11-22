Die Frage nach der richtigen Anzahl der Notarztstützpunkte in Niederösterreich, die im Gesundheitspakt 2040+ mit 21 fixiert wurde, dürfte die Verantwortlichen schon deutlich länger beschäftigen. Laut „Krone“-Informationen waren zwischen 17 und 22 Standorte im Gespräch. Des Öfteren wurde auch eine Studie mit 18 Standorten ins Treffen geführt. Besonders brisant: In einem Papiere hätte Gmünd seinen Notarzt verloren, während Waidhofen an der Ybbs diesen behalten hätte. Wohl auch wegen der Spitalsschließung in Gmünd ist man von diesen Plänen abgerückt. Im Bezirk Bruck an der Leitha waren ursprünglich offenbar zwei Notarztstandorte vorgesehen.