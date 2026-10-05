Vorarlberg: Komplettsperre nach Pkw-Überschlag

Fahrerin erschreckte sich

Dessen Lenker reagierte rasch, bremste hupend ab und konnte so einen Zusammenstoß verhindern. Die Lenkerin erschrak allerdings so sehr, dass sie das Lenkrad ihres Fahrzeugs verriss und gegen die Betonleitschiene krachte. Durch die Wucht der Kollision überschlug sich das Auto und blieb auf dem Dach liegen.