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Vorarlberg: Komplettsperre nach Pkw-Überschlag

Vorarlberg
05.10.2026 09:45
Die Autobahn war über eine halbe Stunde komplett gesperrt. Anschließend wurde der Verkehr auf ...
Die Autobahn war über eine halbe Stunde komplett gesperrt. Anschließend wurde der Verkehr auf dem Pannenstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet.(Bild: Shourot Maurice)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Schwerer Unfall am Sonntagnachmittag auf der A14 in Vorarlberg: Eine Pkw-Lenkerin übersah beim Ansetzen zum Überholen ein neben ihr fahrendes Auto. Die erschrockene Fahrerin verriss das Lenkrad, verlor die Kontrolle und krachte gegen die Betonleitschiene. Das Fahrzeug überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen.

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Der Unfall ereignete sich gegen 15 Uhr im Bereich der Anschlussstelle Dornbirn West in Fahrtrichtung Deutschland: Die Pkw-Lenkerin wollte auf die Überholspur wechseln, übersah dabei allerdings ein Fahrzeug, das sich neben ihr befand.

Fahrerin erschreckte sich
Dessen Lenker reagierte rasch, bremste hupend ab und konnte so einen Zusammenstoß verhindern. Die Lenkerin erschrak allerdings so sehr, dass sie das Lenkrad ihres Fahrzeugs verriss und gegen die Betonleitschiene krachte. Durch die Wucht der Kollision überschlug sich das Auto und blieb auf dem Dach liegen.

Der völlig zerstörte Unfallwagen.
Der völlig zerstörte Unfallwagen.(Bild: Shourot Maurice)

Von Ersthelfern versorgt
Nachkommende Verkehrsteilnehmer zögerten nicht lange und befreiten die Verunfallte aus dem Wrack. Nach der Erstversorgung durch einen Notarzt wurde die Patientin mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus Dornbirn eingeliefert. Ein durchgeführter Alkoholtest verlief negativ.

Umfangreicher Einsatz
Die Karambolage sorgte für erhebliche Verkehrsbehinderungen: Für rund 35 Minuten musste die Autobahn komplett gesperrt werden, anschließend wurde der Verkehr über den Pannenstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Gegen 15.55 Uhr waren schließlich wieder alle Fahrstreifen befahrbar.

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Der Unfall rief zudem ein Großaufgebot der Einsatzkräfte auf den Plan: Der Rettungsdienst rückte mit vier Fahrzeugen und einem Notarzt aus. Zudem waren die Feuerwehr Dornbirn, die Asfinag, ein Abschleppdienst sowie vier Polizeistreifen vor Ort.

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