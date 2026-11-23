The cold is here
Season opener in doubt despite snow cannons firing nonstop
The cold snap arrived, just as predicted. And the snow cannons are running nonstop in Upper Austria’s winter sports resorts. This even prompted some resorts to consider bringing forward the start of the season. But preparing the slopes takes time, so despite the white splendor, even the earliest planned start in Upper Austria is now in jeopardy.
“It’s only since Sunday that we’ve had stable, cold weather conditions; our snow cannons are now running at full capacity. We’re glad it’s finally possible. But of course, we also have to coordinate with our operations managers to determine how long they’ll need to process the freshly produced snow into slopes,” says Helmut Holzinger, CEO of Hinterstoder Bergbahnen.
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