Über nichts lässt sich (derzeit) in Niederösterreich besser streiten als über Gesundheitsplan und die geplante Schließung von Notarztstützpunkten. Auch heute kreuzten die Landesparteisprecher von ÖVP und SPÖ deshalb die Polit-Klingen.
„Die falsche und gefährliche Notarzt-Reform sollte von der ÖVP nicht mit aller Härte durchgepeitscht werden“, erklärte SPÖ-Landesgeschäftsführer Wolfgang Zwander – und zwar in Vertretung von Landesparteiobmann Sven Hergovich. Außerdem forderte er, dass „auch über 80-Jährige die medizinische Behandlung erhalten, die sie sich verdient haben.“ Anlass seien die aktuelle Debatte über die medizinische Versorgung älterer Menschen und die Stellungnahme von Experten zur Reform, die laut Zwander „viele offene Fragen aufwirft“.
Zwander weiter: „Menschen spüren sehr genau, wenn Entscheidungen an ihren Interessen vorbei getroffen werden. Wer einer Region heute eine schlechtere Notarztversorgung zumutet, kann am Sonntag nicht glaubwürdig über Politikverdrossenheit sprechen.“
Rascher Konter der Volkspartei
Eine Diagnose der SPÖ, der sich Vertreter der Volkspartei überhaupt nicht anschließen können. Nur eine Stunde später konterte ÖVP-Landesgeschäftsführer Matthias Zauner, dass die Versorgung von Senioren ohnehin sichergestellt sei und die Hergovich-Liste eine „gesundheitspolitische Geisterfahrt“ begehe. Dann legte der Politiker nach: „Statt sich Fragen zu stellen, bereitet sich Hergovich offenbar lieber auf seinen Karrieresprung in die Bundespolitik vor. Denn er war bei der Pressekonferenz der SPÖ plötzlich entschuldigt.“ Für Zauner ist außredem klar: „Auch die Rettungsorganisationen fordern Tempo bei der Umsetzung.“
Und dann ging Zauner von SPÖ-interne Gespräche ein. „Nach der letzten Sitzung der SPÖ-Fraktion hat Landtagsabgeordnete Kathrin Schindele schriftlich Einspruch erhoben. Und in der vergangenen SPÖ-Präsidiumssitzung haben sowohl Landesrätin Eva Prischl als auch St. Pöltens Bürgermeister Matthias Stadler Hergovich die Unterstützung bei seiner Geisterfahrt verwehrt.“
Genügend Diskussionsbedarf dürfte es also noch geben. Apropos Diskussion: Das umstrittene Thema „Notarztstandorte“ wird morgen, Dienstag, im Rahmen der Regierungssitzung im Landehaus weiterverhandelt. Dazu eingelanden sind, wie berichtet, auch die Präsidenten des Roten Kreuzes und des Samariterbundes.
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