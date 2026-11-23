Rascher Konter der Volkspartei

Eine Diagnose der SPÖ, der sich Vertreter der Volkspartei überhaupt nicht anschließen können. Nur eine Stunde später konterte ÖVP-Landesgeschäftsführer Matthias Zauner, dass die Versorgung von Senioren ohnehin sichergestellt sei und die Hergovich-Liste eine „gesundheitspolitische Geisterfahrt“ begehe. Dann legte der Politiker nach: „Statt sich Fragen zu stellen, bereitet sich Hergovich offenbar lieber auf seinen Karrieresprung in die Bundespolitik vor. Denn er war bei der Pressekonferenz der SPÖ plötzlich entschuldigt.“ Für Zauner ist außredem klar: „Auch die Rettungsorganisationen fordern Tempo bei der Umsetzung.“