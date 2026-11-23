Thema Nummer 1 in der Gesundheitsversorgung war auch am vergangenen Wochenende die am 1. April 2027 geplante Schließung von elf Notarztstützpunkten. Nachdem neue Gutachten vorgelegt worden sind, flammte auch die Debatte um den umstrittenen Schritt wieder auf. Und während von Retz über Purkersdorf bis Ybbs an der Donau Aktivisten nochmals den Erhalt „ihrer“ Notarztstationen fordern, müssen vor allem die Mitglieder der SPÖ um eine einheitliche Linie ringen.