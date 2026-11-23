Wie entscheidet sich die SPÖ? Was haben Rotes Kreuz und Samariterbund morgen zu sagen? Die geplante Schließung von elf Notarztstützpunkten wird diese Woche weiterhin Niederösterreich prägen.
Thema Nummer 1 in der Gesundheitsversorgung war auch am vergangenen Wochenende die am 1. April 2027 geplante Schließung von elf Notarztstützpunkten. Nachdem neue Gutachten vorgelegt worden sind, flammte auch die Debatte um den umstrittenen Schritt wieder auf. Und während von Retz über Purkersdorf bis Ybbs an der Donau Aktivisten nochmals den Erhalt „ihrer“ Notarztstationen fordern, müssen vor allem die Mitglieder der SPÖ um eine einheitliche Linie ringen.
Denn es scheint, wie berichtet, für das Projekt kaum mehr unüberbrückbare Hindernisse zu geben. Ist dem so, wird SPÖ-Gesundheitslandesrätin Eva Prischl die Schließungspläne auf den Weg schicken müssen – dazu wurde sie vom Landtag auch bereits mehrheitlich aufgefordert.
Petition und Präsidenten-Einladung
Doch ihr Parteigenosse und Obmann Sven Hergovich hat erst am Wochenende wieder erklärt, dass er weiter für jeden Standort kämpfen möchte. Dazu wurde von ihm auch im Internet die Petition notarzt-retten.at ins Leben gerufen.
Hitzig diskutiert wird das Thema wohl auch morgen bei der Regierungssitzung im Landhaus St. Pölten werden. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner hat dazu, wie berichtet, die Präsidenten von Rotem Kreuz und Samariterbund eingeladen.
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