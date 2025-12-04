Vorteilswelt
Heim erneut schnell

Zwischenbrugger in Zinal so stark wie nie zuvor

Vorarlberg
04.12.2025 14:57
Noel Zwischenbrugger war in Zinal der beste Österreicher.
Noel Zwischenbrugger war in Zinal der beste Österreicher.(Bild: GEPA)

Einen durchaus erfolgreichen Arbeitstag konnten Vorarlbergs Skirennläufer am Donnerstag für sich verbuchen. Der Mellauer Noel Zwischenbrugger war beim Europacup-Riesentorlauf in Zinal (Sz) der beste Österreicher. Der Kleinwalstertaler Leo Heim holte in Hochfügen sein nächstes FIS-Podest. Nur bei den Damen lief es nicht ganz nach Wunsch.

Den ersten Europacup-Riesentorlauf der Saison in Zinal (Sz) gewann der Norweger Hans Grahl-Madsen, der damit auch den Mellauer Jakob Greber als Gesamtführenden ablöste. Bester Österreicher im Wallis war Grebers Vereinskollege Noel Zwischenbrugger als 11. (+1,90). „Leider habe ich im ersten Lauf einen Fehler gemacht, aber der zweite war dann ganz solide. Das Ergebnis ist für Zinal in Ordnung“, sagt der 24-Jährige, der dort bisher nicht über Rang 15 hinausgekommen war.

Heim neuerlich am Podest
Sehr in Ordnung war auch der Auftritt des 19-jährigen Leo Heim: Der Kleinwalsertaler holte beim NJR-Slalom Hochfügen nur 0,14 Sekunden hinter Sieger Jan Lodzinski (Pol) Platz drei. Bereits das zweite Podest für den Rossignol-Piloten, nachdem er am Sonntag in Hippach einen NJR-Riesentorlauf für sich entscheiden konnte. „Leo ist erneut gut gefahren“, freute sich auch VSV-Trainer Martin-Luis Walch mit seinem Schützling.

Franziska Leitner war im Vorjahr bereits als Vorläuferin beim Weltcupslalom in Gurgl mit dabei.
Franziska Leitner war im Vorjahr bereits als Vorläuferin beim Weltcupslalom in Gurgl mit dabei.(Bild: Christof Birbaumer)

Leitner auf Rang 13
Nicht ganz wie erhofft lief es für die Vorarlberger Ski-Girls. Beim NJR-Riesentorlauf, der ebenfalls in Hochfügen ausgetragen wurde, schaffte es die Schröckenerin Franziska Leitner als beste VSV-Starterin auf Rang 13, auf die Tiroler Siegerin Sarah Huber verlor die 18-Jährige 2,46 Sekunden. Die 17-jährige Ella Fiel (WSV St. Gallenkirch) kam auf Platz 26 (+4,06), die 20-jährige Vandanserin Emma Amann verzichtete im zweiten Durchgang auf ein Antreten, nachdem bei ihr Rückenprobleme wieder akut geworden waren.

Porträt von Peter Weihs
Peter Weihs
Vorarlberg
