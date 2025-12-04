Zwischenbrugger in Zinal so stark wie nie zuvor

Den ersten Europacup-Riesentorlauf der Saison in Zinal (Sz) gewann der Norweger Hans Grahl-Madsen, der damit auch den Mellauer Jakob Greber als Gesamtführenden ablöste. Bester Österreicher im Wallis war Grebers Vereinskollege Noel Zwischenbrugger als 11. (+1,90). „Leider habe ich im ersten Lauf einen Fehler gemacht, aber der zweite war dann ganz solide. Das Ergebnis ist für Zinal in Ordnung“, sagt der 24-Jährige, der dort bisher nicht über Rang 15 hinausgekommen war.