Zwischenbrugger in Zinal so stark wie nie zuvor

Einen durchaus erfolgreichen Arbeitstag konnten Vorarlbergs Skirennläufer am Donnerstag für sich verbuchen. Der Mellauer Noel Zwischenbrugger war beim Europacup-Riesentorlauf in Zinal (Sz) der beste Österreicher. Der Kleinwalstertaler Leo Heim holte in Hochfügen sein nächstes FIS-Podest. Nur bei den Damen lief es nicht ganz nach Wunsch.
Den ersten Europacup-Riesentorlauf der Saison in Zinal (Sz) gewann der Norweger Hans Grahl-Madsen, der damit auch den Mellauer Jakob Greber als Gesamtführenden ablöste. Bester Österreicher im Wallis war Grebers Vereinskollege Noel Zwischenbrugger als 11. (+1,90). „Leider habe ich im ersten Lauf einen Fehler gemacht, aber der zweite war dann ganz solide. Das Ergebnis ist für Zinal in Ordnung“, sagt der 24-Jährige, der dort bisher nicht über Rang 15 hinausgekommen war.
Heim neuerlich am Podest
Sehr in Ordnung war auch der Auftritt des 19-jährigen Leo Heim: Der Kleinwalsertaler holte beim NJR-Slalom Hochfügen nur 0,14 Sekunden hinter Sieger Jan Lodzinski (Pol) Platz drei. Bereits das zweite Podest für den Rossignol-Piloten, nachdem er am Sonntag in Hippach einen NJR-Riesentorlauf für sich entscheiden konnte. „Leo ist erneut gut gefahren“, freute sich auch VSV-Trainer Martin-Luis Walch mit seinem Schützling.
Leitner auf Rang 13
Nicht ganz wie erhofft lief es für die Vorarlberger Ski-Girls. Beim NJR-Riesentorlauf, der ebenfalls in Hochfügen ausgetragen wurde, schaffte es die Schröckenerin Franziska Leitner als beste VSV-Starterin auf Rang 13, auf die Tiroler Siegerin Sarah Huber verlor die 18-Jährige 2,46 Sekunden. Die 17-jährige Ella Fiel (WSV St. Gallenkirch) kam auf Platz 26 (+4,06), die 20-jährige Vandanserin Emma Amann verzichtete im zweiten Durchgang auf ein Antreten, nachdem bei ihr Rückenprobleme wieder akut geworden waren.
