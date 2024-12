Ländle-Girls feiern zwei dreifache Heimsiege

Was für eine gelungene Premiere! Erstmals fanden am Montag in Vorarlberg zwei FIS-Entry-League-Rennen der Damen statt. Das Ziel dieser Rennen: Junge Athletinnen die Möglichkeit geben, ihre FIS-Punkte herunterzuschreiben. Eine Chance, die sich drei Vorarlbergerinnen in der Flexenarena von Zürs nicht entgehen ließen.