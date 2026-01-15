Flugrettung neu: Verunglückte müssen länger warten

Wer im alpinen Gelände verunfallt ist und sich verletzt hat, ist in der Regel ungemein froh, wenn die Flugrettung so schnell wie möglich vor Ort ist. Möglichst rasche Hilfe sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein – würde man zumindest meinen. In Vorarlberg ist allerdings am 2. Dezember die Regel, wonach der nächstgelegene Hubschrauber zu einem Einsatz ausrückt, seitens des Landes gekippt worden.