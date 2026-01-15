Flugrettung neu: Verunglückte müssen länger warten

Vorarlberger Forscherin sieht großen Lernbedarf
KI Nutzung
Seit 2. Dezember werden in Vorarlberg nicht mehr jene Rettungshubschrauber zu einem Einsatz gerufen, die den kürzesten Anflugweg haben. Das wirft Fragen auf und sorgt für massive Kritik.
Wer im alpinen Gelände verunfallt ist und sich verletzt hat, ist in der Regel ungemein froh, wenn die Flugrettung so schnell wie möglich vor Ort ist. Möglichst rasche Hilfe sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein – würde man zumindest meinen. In Vorarlberg ist allerdings am 2. Dezember die Regel, wonach der nächstgelegene Hubschrauber zu einem Einsatz ausrückt, seitens des Landes gekippt worden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.