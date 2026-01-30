Kostenexplosion bei Vorarlberger Rettungsfonds

Die Kosten im Rettungswesen lassen sich nur schwer dämmen. Das liegt zum einen an der Demografie (immer mehr ältere Menschen nehmen Leistungen wie Krankenfahrten in Anspruch), zum anderen sinkt die Zahl der ehrenamtlichen Helfer, weshalb immer mehr vollzeitbeschäftigte Rettungskräfte eingestellt werden müssen.
Rund 17,7 Millionen Euro mussten Land und Gemeinden im Jahr 2024 zur Finanzierung des Vorarlberger Rettungsfonds aufbringen, durch den vor allem Bergungen, Erste-Hilfe-Leistungen und Krankentransporte finanziert werden. Damit haben sich die Kosten innerhalb von sieben Jahren fast verdreifacht.
„Finanzpolitischer Super-GAU“
Nach der Präsentation dieser Zahlen im Sozialpolitischen Ausschuss des Vorarlberger Landtags sprachen die Neos von einem „finanzpolitischen Super-GAU“ und forderten, die vom Landesrechnungshof im Jahr 2023 erstellten 29 Empfehlungen konsequent umzusetzen. Bisher sei die Kostenexplosion durch öffentliche Gelder kompensiert worden. „Der Rettungsfonds ist damit nichts anderes als ein reiner Umverteilungsmechanismus von Steuergeld ohne wirksame Steuerung und ohne nennenswerte Eigenfinanzierung“, kritisiert die pinke Abgeordnete Katharina Fuchs.
ÖVP-Sicherheitssprecher weist Kritik zurück
Als „völlig überzogen“ wertet dieses Urteil ÖVP-Sicherheitssprecher Guido Flatz. Die finanziellen Entwicklungen im Rettungsfonds würden vielmehr den gesellschaftlichen Wandel in Vorarlberg widerspiegeln: „Wir haben immer mehr ältere Menschen, die auf Transportdienste wie jene des Roten Kreuzes angewiesen sind. Gleichzeitig gibt es weniger junge Menschen, die Zivildienst bei Rettungsorganisationen leisten“, erklärt der Abgeordnete. Dadurch werde es zunehmend schwieriger, ausreichend ehrenamtliche Sanitäter zu gewinnen. In der Folge müssten mehr Vollzeitbeschäftigte herangezogen werden – ein Grund, weshalb die Personalkosten völlig aus dem Ruder gelaufen seien.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.