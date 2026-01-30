Kostenexplosion bei Vorarlberger Rettungsfonds

ÖVP-Sicherheitssprecher weist Kritik zurück

Als „völlig überzogen“ wertet dieses Urteil ÖVP-Sicherheitssprecher Guido Flatz. Die finanziellen Entwicklungen im Rettungsfonds würden vielmehr den gesellschaftlichen Wandel in Vorarlberg widerspiegeln: „Wir haben immer mehr ältere Menschen, die auf Transportdienste wie jene des Roten Kreuzes angewiesen sind. Gleichzeitig gibt es weniger junge Menschen, die Zivildienst bei Rettungsorganisationen leisten“, erklärt der Abgeordnete. Dadurch werde es zunehmend schwieriger, ausreichend ehrenamtliche Sanitäter zu gewinnen. In der Folge müssten mehr Vollzeitbeschäftigte herangezogen werden – ein Grund, weshalb die Personalkosten völlig aus dem Ruder gelaufen seien.