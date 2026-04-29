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Mit Pkw abgehoben

Tier ausgewichen: 19-Jähriger bei Unfall verletzt

Vorarlberg
29.04.2026 10:00
Der Pkw wurde in eine Wiese geschleudert und blieb seitlich liegen.
Der Pkw wurde in eine Wiese geschleudert und blieb seitlich liegen.(Bild: Mathis Fotografie)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Ein Ausweichmanöver wegen eines Tieres endete für einen jungen Lenker aus Feldkirch in Vorarlberg am späten Dienstagabend in Koblach im Krankenhaus. Sein Fahrzeug kam von der Straße ab, wurde ausgehoben und blieb auf der Seite liegen. Sein Mitfahrer hatte Glück und blieb unverletzt.

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Der Unfall ereignete sich am späten Dienstagabend, kurz vor 22 Uhr auf der Landesstraße 62. Ein 19-jähriger Pkw-Lenker aus dem Bezirk Feldkirch war mit seinem Pkw in Richtung Koblacher Ortszentrum unterwegs, als er einem Tier ausweichen musste.

Infolgedessen kam der junge Mann rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baumstumpf. Durch die Wucht des Anpralls wurde der Wagen in die Luft geschleudert und kam entgegen der Fahrtrichtung seitlich zum Liegen.

An dieser Stelle kam der Pkw von der Fahrbahn ab und wurde ausgehoben.
An dieser Stelle kam der Pkw von der Fahrbahn ab und wurde ausgehoben.(Bild: Mathis Fotografie)

Ins Spital eingeliefert 
Während der Beifahrer des 19-Jährigen unversehrt blieb, zog sich der Lenker Verletzungen unbestimmten Grades zu. Er wurde nach der Erstversorgung von der Rettung ins Landeskrankenhaus Feldkirch gebracht.

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