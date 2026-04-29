Tier ausgewichen: 19-Jähriger bei Unfall verletzt

Ein Ausweichmanöver wegen eines Tieres endete für einen jungen Lenker aus Feldkirch in Vorarlberg am späten Dienstagabend in Koblach im Krankenhaus. Sein Fahrzeug kam von der Straße ab, wurde ausgehoben und blieb auf der Seite liegen. Sein Mitfahrer hatte Glück und blieb unverletzt.