Expert Marathon
Rescuer Left Unassisted After Serious Accident
In 2022, Sabine E. was struck by a truck on the Westautobahn near Attersee (Upper Austria) and suffered severe injuries. Her health has been severely compromised ever since. Yet, despite her disability, the now 61-year-old is not eligible for retirement.
She wanted to help and is now left largely on her own. In July 2022, a serious accident nearly cost Sabine E., then 57, her life. “I was driving on the A1 near Attersee during a severe thunderstorm. A car rolled over in front of me. I pulled over to the shoulder and wanted to help,” says the now 61-year-old, who worked in social services for 41 years.
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