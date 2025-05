Mehr Kontrollen bei Innsbrucker Drogen-Hotspot

Drogenring in Innsbruck gesprengt, 19 Personen festgenommen, 35 Kilo Koks beschlagnahmt! So lauteten die Schlagzeilen am 18. September 2024. „Polizei gelingt massiver Schlag gegen die Drogenszene“, hieß es dann vor vier Tagen. Die Tiroler Polizei dokumentierte in Summe 800 Kokain-Übergaben an 200 verschiedene Abnehmer binnen zwei Wochen. Sieben Drogendealer aus drei verschiedenen Tätergruppen wurden festgenommen, große Mengen Kokain und Bargeld sichergestellt.