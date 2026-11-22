Ein Wiener Spital ermöglicht, dass die kleinen Patienten mittels Zeichnungen oder anonymen Wortmeldungen ihre Wünsche und Beschwerden äußern können. Dieser Initiative wollen wir Tribut zollen.
Was beschäftigt Kinder während ihres Krankenhausaufenthalts? Was macht ihnen Sorgen? Welche Wünsche haben sie? Auf diese Fragen antworten in der Regel Erziehungsberechtigte oder Angehörige. Die Kinder, die aufgrund einer Krankheit ohnehin viel Last auf ihren kleinen Schultern tragen, können ihre Gedanken oft kaum äußern.
Das St. Anna Kinderspital wollte das im Rahmen seines Kinderschutzkonzepts ändern und den Kleinsten künftig auf Augenhöhe begegnen.
Ein Briefkasten auf Kinderhöhe
Über einen QR-Code und mit eigens angebrachten Briefkästen können sie nun Wünsche, Beschwerden und Anliegen gänzlich anonym mitteilen. Jüngere Kinder können ihre Gefühle auch mittels Zeichnungen zum Ausdruck bringen.
Sofern Kontaktmöglichkeiten angegeben werden, erhalten die Kinder auch eine Rückmeldung. Mit diesem niederschwelligen Angebot begibt sich das Spital auch in eine Art Selbstreflexion.
Künftig soll der Krankenhausaufenthalt noch mehr an die Bedürfnisse der kleinen Patienten angepasst werden. Mit dieser Initiative namens „Sag‘s Anna“ beziehen Ärzte und Pflegekräfte im St. Anna Kinderspital die Jüngsten altersgerecht in Entscheidungen ein und geben ihnen eine Stimme. Dafür sind sie unsere Wiener der Woche.
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