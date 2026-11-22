Was beschäftigt Kinder während ihres Krankenhausaufenthalts? Was macht ihnen Sorgen? Welche Wünsche haben sie? Auf diese Fragen antworten in der Regel Erziehungsberechtigte oder Angehörige. Die Kinder, die aufgrund einer Krankheit ohnehin viel Last auf ihren kleinen Schultern tragen, können ihre Gedanken oft kaum äußern.