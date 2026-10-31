„Ich habe nicht die Frau meines Lebens gefunden“

Worum geht es im Leben? Und was ist ein guter Tod? Fragen, die auch Kardinal Christoph Schönborn zu Allerheiligen und Allerseelen beschäftigen. Der emeritierte Erzbischof von Wien lebt jetzt in einem Kloster. Die „Krone“ hat ihn dort besucht und mit ihm über Himmlisches und Irdisches gesprochen.