Moderner Rad-Verleih kommt erst im September

600.000 Euro reservierte die Stadt Salzburg heuer für ein E-Bike-Netz für Salzburger und Besucher – obwohl klar war, dass sich die Umsetzung heuer nicht mehr ganz ausgehen wird. Radler müssen jetzt gar noch bis September auf die neuen Leihräder warten. Denn diese sind noch gar nicht produziert!
Erst für den Frühling geplant, dann für den Sommer und jetzt sogar auf den September verschoben – der groß angekündigte Fahrradverleih „S-Bike“ startet erst nach dem Sommer. Für die Salzburger und Besucher heißt das warten.
Im Budget der Stadt Salzburg sieht die Sache allerdings anders aus. Dieses sieht für den neuen Fahrradverleih gleich für das ganze Jahr 2026 reichlich Mittel vor. Und das, obwohl bereits klar war, dass sich ein Start und eine vollständige Umsetzung heuer gar nicht ausgehen können. Zudem fehlte zu diesem Zeitpunkt auch noch der nötige politische Beschluss für das „S-Bike“. Dieser wurde tatsächlich erst gestern offiziell vom Gemeinderat gefasst.
Im aktuellen Amtsbericht der Baudirektion der Stadt Salzburg vom März heißt es dazu, dass die „budgetären Mittel nicht im vollen Umfang für das Jahr 2026 benötigt werden.“ Die Räder des Anbieters „Lime“ seien zwar bereits bestellt, müssten aber erst noch produziert werden, sagt Vizebürgermeister Kay-Michael Dankl (KPÖ plus). Der Aufbau des geplanten E-Bike-Systems fällt in das Bauwesen und somit auch in eines seiner Ressorts.
Mehr als 310.000 Euro fließen jetzt in andere Projekte. Sie werden für Sanierungen und eine Sportanlage verwendet
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