Moderner Rad-Verleih kommt erst im September

Im Budget der Stadt Salzburg sieht die Sache allerdings anders aus. Dieses sieht für den neuen Fahrradverleih gleich für das ganze Jahr 2026 reichlich Mittel vor. Und das, obwohl bereits klar war, dass sich ein Start und eine vollständige Umsetzung heuer gar nicht ausgehen können. Zudem fehlte zu diesem Zeitpunkt auch noch der nötige politische Beschluss für das „S-Bike“. Dieser wurde tatsächlich erst gestern offiziell vom Gemeinderat gefasst.