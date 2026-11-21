Das Büro der Landeshauptfrau Karoline Edtstadler ließ mitteilen, dass es im Rahmen einer Polizei-Schwerpunkt-Aktion von 9. bis 12. November rund um den Salzburger Hauptbahnhof mehrere Festnahmen und Anzeigen gab.
Unter anderem konnte ein gesuchter Mann mittels neuer Fingerabdruckscan-Geräte festgenommen werden. Bei zwölf Personen wurde ein rechtswidriger Aufenthalt festgestellt, vier weitere wurden wegen rechtswidrigen Aufenthalts angezeigt.
Durchgeführt wurden die Kontrollen von der Grenz- und Fremdenpolizei-Sondereinheit PUMA, die sowohl in Zivil als auch Uniformiert auftrat. Die Kontrollen am und um den Bahnhof der Landeshauptstadt fanden rund um den Salzburg-Besuch von Innenminister Gerhard Karner am 10. November statt.
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