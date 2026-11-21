Durchgeführt wurden die Kontrollen von der Grenz- und Fremdenpolizei-Sondereinheit PUMA, die sowohl in Zivil als auch Uniformiert auftrat. Die Kontrollen am und um den Bahnhof der Landeshauptstadt fanden rund um den Salzburg-Besuch von Innenminister Gerhard Karner am 10. November statt.