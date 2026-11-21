Der beliebte Adventzauber bei Schloss Hellbrunn wird ein Vierteljahrhundert alt! Von Kulinarik bis zum Brauchtum können die Besucher heuer mit einem Heißgetränk durch 60 Stände bummeln. Am Samstag wird das 25. Jubiläum feierlich eröffnet ...
„Alles, das man mit Schokolade übergießen kann, findet man bei uns“, sagt Walter Deisenhammer. Heuer bietet der Unternehmer bei seinem Stand am Adventmarkt in Salzburg-Hellbrunn schon zum 25. Mal Schaumrollen, Crêpes, Zuckerwatte und gebrannte Nussvariationen an. „Ich bin von Anfang an dabei. Beim Start 2001 haben wir bei minus 25 Grad das erste Mal verkauft. Punsch und Glühwein sind uns damals eingefroren“, erinnert er sich.
Eines der begehrten Häferl hält Kollegin Ulrike Pointl in der Hand. „Walter versorgt mich immer mit warmem Kaffee“, schmunzelt Pointl. Auch sie begrüßt die Markt-Besucher seit 2001 jedes Jahr aufs Neue mit ihrem Stand für Weihrauch und Duftkerzen. „Das Brauchtum sieht es vor, dass man zu Weihnachten die schlechten Energien und bösen Geister ausräuchert“, so Pointl. „In meiner Firma gelte ich als Kräuterhexe“, lacht die 58-Jährige verlegen.
Anfangs sechs Hütten ins Leben gerufen, betreut Markt-Chef Josef Gassner mittlerweile 60 Stände. „Familien besuchen uns sehr gerne. Senioren fühlen sich hier wohl, weil es nicht überfüllt ist.“ Das schönste Gefühl für Gassner nach 25 Jahren sei, wenn Einheimische Besuch aus dem Ausland bekämen und ausgerechnet seinen Adventmarkt vor der Kulisse des Schlosses im Salzburger Süden herzeigen.
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