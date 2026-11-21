„Alles, das man mit Schokolade übergießen kann, findet man bei uns“, sagt Walter Deisenhammer. Heuer bietet der Unternehmer bei seinem Stand am Adventmarkt in Salzburg-Hellbrunn schon zum 25. Mal Schaumrollen, Crêpes, Zuckerwatte und gebrannte Nussvariationen an. „Ich bin von Anfang an dabei. Beim Start 2001 haben wir bei minus 25 Grad das erste Mal verkauft. Punsch und Glühwein sind uns damals eingefroren“, erinnert er sich.