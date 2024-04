Die Faulen

Neulich geriet ich mit einem lieben Bekannten in einen wortstarken Streit. Gut, man soll jemanden nicht partout vom Gegenteil überzeugen, aber bei dem Thema, das wir verhandelten, wurde ich richtig fuchsig. Die sogenannte Generation Z sei so was von faul, das gehe auf keine Kuhhaut mehr, meinte mein Bekannter. Bei so einem Vorurteil klettere ich schon mal prinzipiell freiwillig auf die Palme. „Nur, weil die jungen Menschen erkannt haben, dass die Anhäufung von Geld oder Wohlstand um jeden Preis vielleicht doch nicht ein so gesunder Weg ist, sind sie deswegen noch nicht faul“, antwortete ich. „Und wer, du Dummi, soll deine Rente bezahlen?“, fuhr er fort. Schon lagen wir uns in den Haaren.