Aussicht auf Förderungen chancenlos

Zu spüren bekommen das unter anderem die Caritas und die Organisationen Zebra und Isop. Im Gespräch mit der „Krone“ stellt sich heraus: Wegen der aussichtslosen Förderprognosen haben sie für viele ihrer Projekte erst gar nicht um Gelder angesucht. Sie müssen sich finanziell auf neue Beine stellen.