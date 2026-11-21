Die blau-schwarze Landesregierung setzt beim Thema Integration weiter auf einen beinharten Kurs: Es gibt kaum Geld für diesen Bereich. Die Konsequenz: Hunderte Menschen können nicht beraten werden, viele Angestellte mussten entlassen werden.
Diese Woche präsentierte das Sozialressort die Förderentscheidungen für 2027: 126 Projekte erhalten knapp 19 Millionen Euro. Die Summe entspricht beinahe dem Vorjahresniveau, ein Kahlschlag wie 2025 blieb aus. Bei genauerer Betrachtung wird allerdings klar, welche Einrichtungen die Verlierer des blau-schwarzen Kurses sind.
„Im Bereich von Integrationsprojekten für Asylwerber und -berechtigte halten wir an unserer bisherigen Linie fest“, sagt Soziallandesrat Hannes Amesbauer (FPÖ). In seiner Aussendung heißt es: „Integrationsprojekte für Asylwerber werden weiterhin nicht gefördert, da umfangreiche, aus Steuermitteln finanzierte Integrationsmaßnahmen vor der Klärung des Aufenthaltsstatus als nicht zweckmäßig erachtet werden.“
Aussicht auf Förderungen chancenlos
Zu spüren bekommen das unter anderem die Caritas und die Organisationen Zebra und Isop. Im Gespräch mit der „Krone“ stellt sich heraus: Wegen der aussichtslosen Förderprognosen haben sie für viele ihrer Projekte erst gar nicht um Gelder angesucht. Sie müssen sich finanziell auf neue Beine stellen.
Ein Teil der steirischen Bevölkerung, der Fachberatung braucht, bekommt diese schlicht nicht mehr.
Alexandra Köck
Organisation Zebra
Bild: Sepp Pail
Das gestaltet sich als große Herausforderung. Zebra, eine Grazer Anlaufstelle für Menschen mit Migrationshintergrund, konnte 2026 bisher nur 300 Klienten unterstützen. 2024 waren es noch 1862. Die soziale Beratung musste eingestellt und die fremdenrechtliche Beratung eingeschränkt werden, berichtet Geschäftsführerin Alexandra Köck.
Isop: Knapp 20 Personen entlassen
Ein ähnliches Bild zeichnet sich beim Sozialträger Isop ab. Betroffen sind unter anderem niederschwellige Deutschkurse oder Hilfsangebote in ländlichen Regionen, wo es nun keine Alternativen gibt. Seit Herbst 2025 musste Geschäftsführer Robert Reithofer knapp 20 Personen entlassen.
Viele Probleme entstehen gerade dadurch, dass man Menschen ausgrenzt. Integration nicht zu fördern, spaltet schlussendlich die Gesellschaft.
Robert Reithofer
Organisation ISOP
Bild: Sissi Furgler Fotografie
Reithofer findet drastische Worte: „Viele Probleme entstehen gerade dadurch, dass man Menschen ausgrenzt. Integration nicht zu fördern, spaltet schlussendlich die Gesellschaft. Ich halte es für unanständig, wie Landesrat Amesbauer mit Menschen umgeht.“
Insgesamt sind 209.100 Euro für den Integrationsbereich vorgesehen. In den anderen Bereichen wartet man noch auf Rückmeldungen hinsichtlich der Förderanträge. Auch Caritas und Isop üben sich in Geduld – etwa bei Projekten betreffend Jugendhilfe und Streetwork.
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