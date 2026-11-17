Für Arbeitsmarktprojekte (inklusive Pendlerbeihilfe) stehen gleich wie heuer 8,7 Millionen Euro zur Verfügung, auch bei Unterstützungsmaßnahmen für Menschen mit Behinderung bleibt es bei 3,62 Millionen Euro. Leicht sinkend ist das Volumen für Armutsbekämpfung (von 2,62 auf 2,52 Millionen Euro) sowie für Gewaltschutz (von 3,22 auf 3,14 Millionen Euro). Erhöht werden die Mittel für Projekte in der Kinder- und Jugendhilfe: von 696.000 auf 701.919 Euro.