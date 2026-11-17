Die Entscheidungen über Förderungen im steirischen Sozialbereich sind gefallen: Es fließen im nächsten Jahr 18,85 Millionen Euro für 126 Projekte, 30 gingen leer aus. Weiterhin kaum Geld gibt es für Integration.
Der große Aufschrei erfolgte im Juni 2025: Damals gab das von Hannes Amesbauer (FPÖ) geführte Sozialressort die Förderentscheidungen für das zweite Halbjahr bekannt – und zog stark die Bremse an, vor allem im Bereich Asyl und Integration. Dieser Linie bleibt man auch heuer treu – und 2027, wie am Dienstag bekannt wurde.
Gerade einmal 209.100 Euro sind für den Bereich „Integration und heimische Werte“ vorgesehen, nochmals um 2900 Euro weniger als heuer. „Umfangreiche, aus Steuermitteln finanzierte Integrationsmaßnahmen werden vor der Klärung des Aufenthaltsstatus als nicht zweckmäßig erachtet“, sagt Amesbauer.
30 Ansuchen wurden abgelehnt
Insgesamt bleibt das Budget für soziale Projekte auch in Zeiten des Sparens weitgehend stabil – angesichts der Inflation ist es da facto aber eine Entwertung. Eingereicht wurden 157 Förderansuchen mit einem Gesamtvolumen von 22,18 Millionen Euro. 126 Projekte mit rund 18,85 Millionen Euro werden genehmigt (nach zuletzt gut 19 Millionen Euro). 30 Ansuchen wurden nicht berücksichtigt, eines wird aktuell noch geprüft.
Für Arbeitsmarktprojekte (inklusive Pendlerbeihilfe) stehen gleich wie heuer 8,7 Millionen Euro zur Verfügung, auch bei Unterstützungsmaßnahmen für Menschen mit Behinderung bleibt es bei 3,62 Millionen Euro. Leicht sinkend ist das Volumen für Armutsbekämpfung (von 2,62 auf 2,52 Millionen Euro) sowie für Gewaltschutz (von 3,22 auf 3,14 Millionen Euro). Erhöht werden die Mittel für Projekte in der Kinder- und Jugendhilfe: von 696.000 auf 701.919 Euro.
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