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„Rolle überdenken“

Hefner-Witwe hat dringende Bitte an Jessica Biel

Society International
09.10.2026 11:43
Hugh Hefners Witwe Chrystal Harris richtet sich in einem dringenden Appell an Jessica Biel.
Hugh Hefners Witwe Chrystal Harris richtet sich in einem dringenden Appell an Jessica Biel.(Bild: Krone-Collage/AFP/JAMIE MCCARTHY/AP(via APA)/Matt Sayles)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Aus Sorge vor einer Verklärung der „Playboy“-Welt bittet Hugh Hefners Witwe Chrystal Harris die Schauspielerin Jessica Biel, ihre Mitwirkung am Film „Playmates“ zu überdenken. Biel (44) soll in dem Film von Regisseurin Lorraine Nicholson die Ehefrau von Hefner spielen.

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„Ich war wirklich seine Frau und ich habe in dieser Beziehung sexuellen, emotionalen, finanziellen und körperlichen Missbrauch erlebt“, schrieb Hefner-Witwe Crystal Harris an die Schauspielerin.

Jessica Biel soll im Film „Playmates“ Hugh Hefners Ehefrau spielen.
Jessica Biel soll im Film „Playmates“ Hugh Hefners Ehefrau spielen.(Bild: AP/Maja Smiejkowska)

Einen Screenshot der Nachricht veröffentlichte Harris (40) auf Instagram. „Viele andere Frauen haben Vorwürfe wegen Vergewaltigung, Nötigung, Betäubung mit Drogen und Ausbeutung erhoben“, schrieb Harris weiter. „Zudem gibt es zutiefst beunruhigende Befürchtungen, die Minderjährige betreffen.“

Hier ist der Ausschnitt aus Chrystal Harris‘ Nachricht an Jessica Biel: 

In einer emotionalen Botschaft wendet sich Hefners Witwe an Schauspielerin Jessica Biel.
In einer emotionalen Botschaft wendet sich Hefners Witwe an Schauspielerin Jessica Biel.(Bild: https://www.instagram.com/crystalmharris)

Hefner war mehrmals verheiratet, Harris war von 2012 bis zu seinem Tod im Jahr 2017 seine Ehefrau. Biel verkörpert laut dem Magazin „Variety“ nicht eine bestimmte Ehefrau von Hefner, sondern einen fiktiven Charakter.

„Bitte überdenken Sie noch einmal, ob Sie wirklich Hugh Hefners ‘Ehefrau‘ spielen wollen, falls dieser Film darauf ausgelegt ist, ihn oder die ‘Playboy‘-Welt zu verklären“, schrieb Harris der Schauspielerin.

Zitat Icon

Ich war wirklich seine Frau und ich habe in dieser Beziehung sexuellen, emotionalen, finanziellen und körperlichen Missbrauch erlebt.

Hefner-Witwe Chrystal Harris

Sie hoffe, dass alle, die an dem Film beteiligt sind, „sich die Zeit nehmen, um den Frauen zuzuhören, die das alles erlebt haben, bevor sie Hollywood helfen, es in Nostalgie zu verwandeln“.

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Neben Jessica Biel („The Sinner“) gehören dem Cast von „Playmates“ Lily-Rose Depp („Nosferatu“), Bill Pullman („Independence Day“) und Indiana Elle („The Housemaid“) an, wie „Variety“ berichtete.

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