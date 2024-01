Crystal Hefner: Hugh Hefner war schlecht im Bett

Als die dritte und letzte Mrs. Hefner im Oktober 2006 in die Playboy-Villa zog, war sie 21, der Playboy-Gründer volle 60 Jahre älter als sie. In „Only Say Good Things: Surviving Playboy and Finding Myself“ enthüllt die heute 37-Jährige, dass es im Schlafzimmer von Hefner viel weniger wild und leidenschaftlich zuging, als sie vorher dachte. Dafür spielte sich jedes Mal eine „programmierte Sex-Farce auf der Bühne“ ab.