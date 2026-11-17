Nächster Konkurs in der Innerkrems: Nach dem Konkurs der Bergbahnen, ist nun auch das Hotel Nockalm betroffen! Bei Hotel und Bergbahnen geht es um denselben Geschäftsführer.
Über das Vermögen der Hotel Nockalm GmbH mit Sitz in Eggendorf sowie der Zweigniederlassung in Innerkrems wurde am Landesgericht Klagenfurt über Gläubigerantrag ein Konkursverfahren eröffnet. Das Unternehmen ist in der Gastronomiebranche tätig.
Als handelsrechtlicher Geschäftsführer fungiert Albert Martyniec, der auch Geschäftsführer und Alleingesellschafter der seit 2021 insolventen Antares Star Bergbahnen GmbH in Innerkrems ist. Hier ist nach wie vor ein Insolvenzverfahren anhängig, teilt der Alpenländischer Kreditorenverband mit.
Drei Millionen Euro
Die genaue Höhe der aktuellen Passiva sei noch nicht bekannt. „Aus der Bilanz für das Geschäftsjahr 2024 gehen jedoch Verbindlichkeiten in der Höhe von etwa drei Millionen Euro hervor.“ Zum Insolvenzverwalter wurde Rechtsanwalt Hannes Gabriel aus Spittal bestellt.
Betroffene Gläubiger können ihre Forderungen ab sofort bis einschließlich 4. Jänner 2027 anmelden.
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