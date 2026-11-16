Dornbirner HB DIA GmbH schlittert in den Konkurs

Am Montag wurde am Landesgericht Feldkirch das Konkursverfahren über das Vermögen der „HB DIA GmbH“ mit Sitz in Dornbirn eröffnet. Wie der Kreditschutzverband von 1870 (KSV1870) mitteilt, erfolgte die Verfahrenseröffnung auf Antrag eines Gläubigers.
Die aktuell bekannten Verbindlichkeiten des Unternehmens belaufen sich auf rund 35.000 Euro. Nach Angaben der Gläubigerschützer sind von der Insolvenz keine Dienstnehmer betroffen. Über die genauen Ursachen des Vermögensverfalls liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor – diese werden nun vom KSV1870 in Zusammenarbeit mit dem Masseverwalter erhoben.
Fristen für Gläubiger
Zum Masseverwalter wurde der Feldkircher Rechtsanwalt Bernhard Ess bestellt. Er wird in den kommenden Tagen kurzfristig darüber zu entscheiden haben, ob eine Fortführung des Unternehmens möglich und wirtschaftlich sinnvoll ist. Betroffene Gläubiger können ihre Forderungen ab sofort und bis spätestens 14. Jänner 2027 über den KSV1870 anmelden. Die Prüfungs- und Berichtstagsatzung wurde am Landesgericht Feldkirch für den 25. Jänner 2027 anberaumt.
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