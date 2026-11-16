Dornbirner HB DIA GmbH schlittert in den Konkurs

Fristen für Gläubiger

Zum Masseverwalter wurde der Feldkircher Rechtsanwalt Bernhard Ess bestellt. Er wird in den kommenden Tagen kurzfristig darüber zu entscheiden haben, ob eine Fortführung des Unternehmens möglich und wirtschaftlich sinnvoll ist. Betroffene Gläubiger können ihre Forderungen ab sofort und bis spätestens 14. Jänner 2027 über den KSV1870 anmelden. Die Prüfungs- und Berichtstagsatzung wurde am Landesgericht Feldkirch für den 25. Jänner 2027 anberaumt.