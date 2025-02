Polizei verhindert Anschlag am Wiener Westbahnhof

Materialien zum Bombenbau gefunden

Außerdem wurden in einem Kellerabteil Aluminiumrohre beziehungsweise Tischbeine sowie ein Panzertape in einem Versteck gefunden. Diese Materialien hätten zum Bombenbau verwendet werden sollen. Ebenso wurde in einer weiteren Tasche ein Kampfmesser mit einer 16,5 Zentimeter langen Klinge, ein weiteres Klappmesser mit einer sieben Zentimeter langen Klinge sowie eine Flagge mit dem islamischen Glaubensbekenntnis vorgefunden und sichergestellt. Die Fahne ähnelt jener, die auch nach dem Attentat in Villach sichergestellt werden konnte (siehe Fotos).