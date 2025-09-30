Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Millionengrab

Montforthaus wird zum Fass ohne Boden

Vorarlberg
30.09.2025 16:00
Das Montforthaus ist für die Stadt Feldkirch zu einer enormen Belastung geworden, jedes Jahr ...
Das Montforthaus ist für die Stadt Feldkirch zu einer enormen Belastung geworden, jedes Jahr müssen mehrere Millionen Euro zugeschossen werden. Das soll sich allerdings ändern.(Bild: Petra Rainer)

Die Finanzprobleme des Feldkircher Monforthauses nehmen immer größere Dimensionen an. Bei einer kürzlich erfolgten Analyse des zweiten Quartalsabschlusses bzw. bei der Erstellung der Prognoserechnung wurde für das laufende Jahr ein zusätzlicher Liquiditätsbedarf in Höhe von bis zu 900.000 Euro festgestellt.

0 Kommentare

Zwei Drittel der Mehrbelastung sind auf eine Ergebnisverschlechterung im Vergleich zum Budgetplan zurückzuführen. Dabei entfällt ein Großteil des zusätzlichen Bedarfs auf Personalkosten, die bei der Budgetierung nicht berücksichtigt worden waren. Das restliche Drittel des zusätzlichen Liquiditätsbedarfs ist eine Folge von Zahlungsverschiebungen, zudem muss auch Geld zugeschossen werden, um den gesetzlich vorgeschriebenen Eigenkapitalbedarf zu decken – dieser ist nämlich im Jahr 2024 deutlich unterschritten worden.

Grobe Fehler bei der Budgeterstellung
Es sind also – wie bereits vom Vorarlberger Landesrechnungshof in einem vernichtenden Bericht festgehalten wurde – grobe handwerkliche Fehler bei der Budgeterstellung gemacht worden. Dies war in der Vergangenheit offenbar öfters der Fall: „Dabei wurden Budgets für das Folgejahr mitunter übernommen, ohne die tatsächlichen Ergebnisse vollständig einzubeziehen“, präzisiert der Feldkircher Bürgermeister Manfred Rädler (ÖVP) die schwerwiegenden Versäumnisse.

Zitat Icon

Bis zum Jahresende soll ein klares Zukunftsbild für das Montforthaus vorliegen.

Manfred Rädler (ÖVP), Bürgermeister der Stadt Feldkirch

Aufgrund der angespannten Finanzlage haben am Montagabend Aufsichtsrat und Generalversammlung der Montforthaus Feldkirch GmbH über weitere Maßnahmen beraten. Eine der zentralen Fragen war dabei, in welcher Form die Gastronomie im Montforthaus fortgeführt werden soll. Eine finale Antwort konnte noch nicht gefunden werden: „Wir werden in den nächsten Wochen die Details ausarbeiten und alle möglichen Optionen sorgfältig prüfen“, so der Aufsichtsratsvorsitzende und Stadtrat Wolfgang Flach. „Unser Ziel ist es, eine wirtschaftlich tragfähige und organisatorisch klare Lösung zu finden, die auch den erfolgreichen Betrieb des Hauses langfristig unterstützt.“

Ausschreibung für neue Geschäftsführung
Parallel zum Management der akuten Krise läuft bereits der Budgetprozess für das Jahr 2026. Die Fehler der Vergangenheit sollen dabei tunlichst vermieden werden, Flach verspricht „größtmögliche Transparenz und Klarheit in der Budgetplanung“. Unterdessen läuft die Ausschreibung für die neue Geschäftsführung noch bis zum 11. Oktober, weiters wird eifrig an der zukünftigen Strategie gebastelt: „Bis zum Jahresende soll ein klares Zukunftsbild für das Montforthaus vorliegen“, gibt sich Rädler zuversichtlich.

Porträt von Vorarlberg-Krone
Vorarlberg-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
10° / 12°
Symbol Regen
Bludenz
8° / 13°
Symbol leichter Regen
Dornbirn
10° / 14°
Symbol leichter Regen
Feldkirch
8° / 13°
Symbol leichter Regen

krone.tv

Zum Glück hatte es geregnet und das Opfer hatte einen Regenschirm dabei.
Vorfall in Indien
Mann wehrt Bärenangriff ab – mit Regenschirm
Lorenz Kraus gab eine schriftliche Erklärung über den Tod seiner Eltern ab. Dann machte er vor ...
Sofort verhaftet
Schockierendes Geständnis bei Live-Interview
US-Präsident Donald Trump hat vor seinem Treffen mit Israels Ministerpräsident Benjamin ...
Vor Netanyahu-Empfang
Geisel-Familien appellieren an Trumps „Macht“
Lola Young bei den MTV Video Music Awards im September 2025
Sorge um Gesundheit
Sängerin Lola Young kollabiert während Auftritt
In der Nacht auf Freitag sind in Schleswig-Holstein Drohnen gesichtet worden. Nun hat sich der ...
Das plant Deutschland
Dobrindt: „Sichtungen von Drohnen ernst nehmen“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Extremwetter hält Italien und Kroatien in Atem
176.829 mal gelesen
Das im Sommer so sehr aufgeheizte Mittelmeer entlädt derzeit seine ganze Kraft mit starken ...
Salzburg
Das ist die nächste Personal-Rochade am TV-Schirm
144.172 mal gelesen
Bereits ein bewährtes Team in der Vergangenheit, jetzt mit neuer Aufgabe betraut: Stefanie ...
Gericht
Fall Anna (12): Erst Freispruch, dann Stinkefinger
110.134 mal gelesen
Freisprüche im Wiener Landl.
Außenpolitik
Darum verletzt Russland Europas Luftraum
1334 mal kommentiert
Eskalieren oder zusehen? Eine schwierige Entscheidung für EU und NATO.
Innenpolitik
Ministerin kündigt Reform des Sexualstrafrechts an
1170 mal kommentiert
Die Justizministerin zieht Konsequenzen aus dem Fall Anna und kündigt eine Reform des ...
Wirtschaft
Nächste saftige Teuerung bei Lebensmitteln
1141 mal kommentiert
Mehr Vorarlberg
Kinderbetreuung:
„Ohne private Einrichtungen leidet die Qualität!“
Millionengrab
Montforthaus wird zum Fass ohne Boden
Kilometer spulen
Vorarlbergs Senioren sitzen fest im Sattel
Kollision
Mit dem E-Scooter auf die Gegenfahrbahn geraten
Bregenzer Hafen
Florianis rückten wegen Ölteppich im Bodensee an
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf