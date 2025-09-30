Montforthaus wird zum Fass ohne Boden

Aufgrund der angespannten Finanzlage haben am Montagabend Aufsichtsrat und Generalversammlung der Montforthaus Feldkirch GmbH über weitere Maßnahmen beraten. Eine der zentralen Fragen war dabei, in welcher Form die Gastronomie im Montforthaus fortgeführt werden soll. Eine finale Antwort konnte noch nicht gefunden werden: „Wir werden in den nächsten Wochen die Details ausarbeiten und alle möglichen Optionen sorgfältig prüfen“, so der Aufsichtsratsvorsitzende und Stadtrat Wolfgang Flach. „Unser Ziel ist es, eine wirtschaftlich tragfähige und organisatorisch klare Lösung zu finden, die auch den erfolgreichen Betrieb des Hauses langfristig unterstützt.“