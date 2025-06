Montforthaus: Schlechtes Zeugnis für Betreiber

2024 hat die Stadt rund 2,67 Millionen Euro an die Montforthaus Feldkirch GmbH zugeschossen, 200.000 Euro mehr als noch im Jahr 2023. Schon ab 2021 hat der Gesellschafterzuschuss für das Erreichen ausgeglichener Betriebsergebnisse nicht mehr ausgereicht. 2022 hat die Stadt deshalb einen 145.000 Euro hohen Nachschuss zur Erhöhung des Stammkapitals geleistet. „Der Bilanzverlust 2023 – einschließlich der Verlustvorträge aus den Vorjahren – in Höhe von 175.000 Euro entsprach beinahe dem erhöhten Stammkapital von 180.000 Euro“, hielt der RH in seinem jüngsten Bericht fest. Der Eigendeckungsgrad der GmbH betrug gemäß dem Prüfbericht im Jahr 2023 exakt 43 Prozent, größten Anteil am Gesamtaufwand hatte mit 58 Prozent der seit 2017 stark gestiegene Personalaufwand.